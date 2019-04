Dos partidos completan la quinta

Con dos encuentros se completará esta tarde la quinta fecha del torneo Apertura de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol, que tuviera gran parte de la programación entre jueves y viernes.

A partir de las 16 (14.30 en Reserva), Ferrocarril del Estado será anfitrión de Florida de Clucellas. El árbitro será Ariel Gorlino (Luque y Roldán los asistentes), en un encuentro donde ambos equipos intentarán sumar de a tres para no perderle pisada a los de arriba.

El otro encuentro se disputará en Sunchales, donde Unión -ya sin Federal A- enfocará este tramo de la temporada todo al torneo local para prenderse en la lucha. Su rival será Talleres de María Juana, que no ha empezado bien. Leandro Aragno será el juez (N. Ercole y Milanesio los jueces asistentes).

Recordemos que en la semana Ben Hur y Atlético se treparon a la punta. La BH al ganarle a Sportivo Norte 2 a 1, mientras que la Crema superó a Tacural 3 a 2. También jugaron: Ramona 0 - 9 de Julio 3; Quilmes 1 - Libertad 2 y Brown 2 - Peñarol 0.

Posiciones: Atlético y Ben Hur 12 puntos; 9 de Julio y Sportivo Norte 10; Brown 9; Tacural 8; Libertad 7; Ferro 6; Unión 5; Florida y Ramona 4; Quilmes 3; Peñarol y Talleres 1.



EN LA ZONA

La Primera B disputará la cuarta fecha del torneo Preparación, con estos encuentros:

Zona Norte: Dep. Bella Italia vs. Argentino de Vila, Rodrigo Perez (Paredes C. – Espinoza); Sp. Roca vs. Moreno, Guillermo Tartaglia (Isasa A. – Kestler A); Dep. Aldao vs. Independiente de Ataliva, Roberto Franco (Gutierrez D. – Menelli I) y Argentino de Humberto vs. Tiro Federal, Angelo Trucco (Vigistain G. – Arraygada G.).

Zona Sur: Zenón Pereyra FBC vs. Bochófilo Bochazo, José Dominguez (Retamoso M. – Carrizo G.); Sp. Libertad Estación Clucellas vs. La Hidráulica de Frontera, Franco Ceballos (Raballe J. – Rodriguez R); Dep. Josefina vs. San Martín de Angélica, Gonzalo Hidalgo (Minora G. – Schwant J.) y Atlético María Juana vs. Sp. Santa Clara, Sebastián Garetto (Celis B. – Rodriguez Federico).