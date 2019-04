Anunciaron los ganadores del 21° edición del Bafici

BUENOS AIRES, 14 (NA).- Los ganadores del 21° edición del Festival Internacional de Cine Independiente (Bafici) se dieron a conocer ayer en el Museo de Arte Español Enrique Larreta, en el barrio porteño de Belgrano. Este sábado al mediodía se dieron a conocer los acreedores de los premios oficiales y no oficiales de la 21° edición del Bafici, el encuentro cinematográfico más importante de América Latina, que este año, según sus organizadores, apostó por un cine cada vez más diverso y con más películas de nuevos directores: el 29% del total de largometrajes programados fueron óperas primas.El documental estadounidense "The Unicorn", que narra los años finales del cantante de country psicodélico Peter Grudzien, se alzó con el premio a la Mejor Película del 21 Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (Baci).En tanto que en la Competencia Argentina, que tuvo 14 filmes en disputa, el premio al Mejor Largometraje se lo llevó "Fin de siglo", ópera prima de Lucio Castro.En conferencia de prensa, de la que participó el Director Artístico del Bafici, Javier Porta Fouz, y el equipo de programadores, se dieron a conocer los ganadores de esta edición que finaliza hoy.a la Mejor Película Extranjera fue para La asfixia, de Ana Isabel Bustamante (Guatemala), mientras que el Premio del público CINECOLOR a la Mejor Película Argentina fue para Método Livingston, de Sofía Mora (Argentina).: Blue Boy, de Manuel Abramovich; La siesta, de Federico Luis Tachella; El récord, de Daniel Elías; y Romance de la ternura tardía, de Ana Bugni.Soleils noirs, de Julien Elie (Canadá).Ceniza verde, cortometraje de Pablo Mazzolo (Argentina); Danny, largometraje de Lewis Bennett y Aaron Zeghers (Canadá); y The Children of the Dead, largometraje de Kelly Copper y Pavol Liska (Austria).el premio para el mejor director fue para Peri Azar por su película Gran Orquesta (Argentina); y el premio para la Mejor Película, fue para La fundición del tiempo, de Juan Álvarez Neme (Uruguay).el premio al Mejor Director para Eloísa Solaas, por su película Las facultades, mientras que para la Mejor Película fue para Fin de siglo, de Lucio Castro.el premio al Mejor Director fue para Louis Garrel por L’Homme fidèle (Francia); y la Mejor Película The Unicorn, de Isabelle Dupuis y Tim Geraghty (Estados Unidos). Mientras que Los tiburones, de Lucía Garibaldi (Uruguay / Argentina / España) recibió el Premio especial del Jurado.