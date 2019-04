Viotti: "A diferencia de Castellano, voy a dejar que me auditen externamente"

Leonardo Viotti, actual concejal y precandidato a intendente, volvió a la carga con uno de las temáticas que se consolidó como eje de la campaña electoral: la transparencia de los actos de gobierno y los mecanismos de control del Municipio. "El encargado de controlar no puede ser designado por el mismo que debe ser controlado como sucede en la actual gestión municipal. El autocontrol no es control real. Y como no vamos a tener nada que esconder, voy a permitir y exigir a los miembros de la oposición la realización continua de auditorías externas que lleven transparencia y tranquilidad a los vecinos", afirmó Viotti a dos semanas de las elecciones primarias."Durante los casi 8 años que (Luis) Castellano lleva como intendente, nunca se expresó a favor de que lo auditen externamente. Tampoco lo hicieron los anteriores intendentes, miembros de su mismo espacio político. Cada vez que se hablaba de controlarlos recurrían a la misma excusa, la supuesta falta de fondos para tal fin", planteó el dirigente radical. "El control externo y la transparencia no constituyen un gasto sino una inversión. Si alguien designa a dedo quien quiere que lo controle y hace que dependa laboralmente de él, no está generando un control real. Esto es lo que pasa actualmente en la Municipalidad de Rafaela. El intendente no debe ser quien decida que cosas controlar o donde auditar, eso debe hacerlo la oposición y los vecinos a través de ellos, y eso es lo que voy a exigir que se haga", agregó con un matiz crítico.Viotti subrayó que "durante el 2018 junto a la concejal Alejandra Sagardoy y el resto del bloque de Cambiemos presentamos en el Concejo dos proyectos para mejorar los sistemas de control, por un lado la creación del sistema de auditorías externas, el cual va a ser votado en los próximos días; por otro lado, la modificación del sistema de auditorías internas, adaptando la legislación municipal a las leyes provinciales y nacionales vigentes".En este contexto, el concejal y precandidato a intendente advirtió que "cada vez que hablamos de control, Castellano se pone nervioso, por eso tengo la sensación de que tienen cosas para esconder y más me convenzo que debemos investigar, buscar hasta el último archivo para determinar si los dineros de los rafaelinos se están gastando como corresponde".En relación al proyecto para la creación del Instituto de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas (IMEPP ) que fue presentado por el Departamento Ejecutivo, Viotti se mostró a favor pero con algunas diferencias que deberían corregirse: "Con Ale Sagardoy estamos de acuerdo en la creación del Instituto y en la participación de la sociedad civil a través de sus instituciones. Donde no estamos de acuerdo es en el presupuesto que se desea destinar y en la idea de generar más cargos para personal político designado a dedo por el intendente. Debemos hacerlo con los recursos existentes, buscando la eficiencia de los mismos".Por último, Viotti señaló que "nuestro objetivo es construir un Estado transparente y moderno, basándonos en el control constante, la digitalización de procesos, la cercanía con los vecinos a través de diferentes canales y la formación constante del personal municipal".