"Los argentinos no van a soportar 10 años de ajuste"

BUENOS AIRES, 14 (NA).- El ex ministro de Economía Roberto Lavagna advirtió ayer al FMI que la Argentina "no soportará 10 años de ajuste" y consideró que "hay otras alternativas" para salir de la dura situación económica. El posible precandidato presidencial se refirió a la palabras del jefe del Departamento del Hemisferio Occidental, Alejandro Werner, que el pasado viernes señaló que el organismo multilateral de crédito tiene "una confianza importante de que si Argentina continúa con los lineamientos, que son la base de diseño del programa, el país logrará corregir los desbalances macroeconómicos".

No obstante, el directivo aclaró que se trata de "un proceso largo". "El responsable del FMI dijo que el caso argentino `es un proceso largo´. Quizás ha llegado el momento de explicarle, civilizada y técnicamente, que nuestra sociedad lleva ocho años de retroceso. No soportará -como indujeron a Grecia- 10 años de ajuste", subrayó el ex titular del Palacio de Hacienda.

A través de su cuenta de Twitter, Lavagna planteó que "hay otras alternativas", en alusión a una renegociación del acuerdo firmado en 2018.

Días atrás, la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, ponderó la marcha del programa de reformas que la Argentina implementa en el marco de un multimillonario préstamo otorgado por el organismo multilateral. Además, Lagarde advirtió que "sería una tontería" que un eventual nuevo Gobierno, de distinto signo político, rechazara ese lineamiento.



BUNKER PROPIO

Pese a que públicamente aclara que sólo se postulará a Presidente si hay "consenso" en el arco opositor, Lavagna ya eligió el lugar que funcionará como su búnker de campaña y en los próximos días se instalará allí. Según confirmaron a NA allegados al ex funcionario, se trata de un piso de más de 600 metros cuadrados ubicado en un edificio de arquitectura francesa de más de 100 años de antigüedad, situado en el barrio porteño de Retiro, en la calle Paraguay 1132, frente a la Plaza Libertad.

"Es un lugar adecuado para poder recibir y gestionar una campaña tendiente a formar un frente de unidad que tiene que producir consensos", fue la definición utilizada por las fuentes consultadas.

La nueva oficina de Lavagna se ubica en el cuarto piso del edificio construido en 1912 y cuenta con dos niveles: una planta de 410 metros cuadrados y un entrepiso de 210. Varios despachos, salas de reuniones, áreas de trabajo y recepción con área de espera son algunos de los detalles del futuro búnker del dirigente de origen peronista que apunta al "consenso" para oficializar su postulación en las próximas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 11 de agosto.

Según supo Noticias Argentinas, la mudanza se hará en los próximos días, ya que actualmente se están llevando a cabo todas las tareas de acondicionamiento del lugar en el que Lavagna recibirá a lo largo de la campaña a gobernadores, intendentes, legisladores, dirigentes sindicales y empresarios.

El costo del alquiler rondaría los 10 mil dólares mensuales, es decir, casi 500 mil pesos, según datos del sector inmobiliario.

La mudanza de Lavagna es otro de los gestos del economista hacia una posible candidatura presidencial, a pesar de que todavía evita confirmar su presentación en la contienda electoral por la falta de consenso en el espacio peronista Alternativa Federal.