El doctor Bonafede apoya a Héctor Puig en su candidatura

Héctor Puig encabeza la nómina "Rafaela digna y federal", dentro del Justicialismo, de cara a una de las bancas del Concejo, con el respaldo de una fuerte figura del PJ local: Silvio Bonafede, que está transitando sus últimos meses como concejal de la ciudad.

Este acercamiento, conocido en este último tiempo, llega de la mano de la salud, de una área que ambos conocen en demasía y que quieren "reforzar" a través de proyectos. "Entendemos que el Dr. Bonafede culmina 8 años de gestión con un excelente reconocimiento público. Ha sido un poco el faro de todo lo que es la salud pública dentro del Concejo y eso se suma a toda la experiencia que tiene. Nosotros como agrupación debemos continuar esta gestión y por eso conversamos con él|, pidiéndole su lineamiento", le dijo Puig a LA OPINION, en relación a este acercamiento del concejal de la cuidad a su candidatura.

El farmacéutico dijo que han conversado "puntos claves" con el doctor y están decidido, si es que llegan al Concejo, en continuar con esa política. "La salud va a ser un componente importante. Hay cuestiones para continuar, como la refuncionalización del Hospital Jaime Ferré y allí nos deja la posibilidad de pensar como utilizar esas instalaciones, ampliar el Asilo de Ancianos Magdalena de Lorenzi, generar un espacio para las familias que vengan a la ciudad a acompañar a sus familiares y una casa para las mujeres que estén en riesgo de violencia de género, es decir... darle un rol social con ese espacio disponible que quede", destacó el ex concejal, en relación al uso que se le puede llegar a dar el hospital local, teniendo en cuenta que se inaugurará el nuevo en un tiempo cercano.

Bonafede recibió el llamado del candidato para hablar de política, nuestra realidad y sobre la actualidad del concejo. "Después de estar más de 40 años en la salud uno maneja ciertos temas", dijo Bonafede y sostuvo que esto se corrige de arriba hacia abajo: "la gente no dimensiona lo que significa Omar Perotti sea el gobernador de la provincia. El nuevo Hospital lo va a inaugurar Perotti, no tengamos dudas de eso. Después hay que ponerle 140 cargos nuevos. Además, Luis Castellano debe continuar en la ciudad y en el balance, en el debe y en el haber, evidentemente lo de Castellano fue muy positivo", relató.

Además, dijo que "el Concejo debe recuperar las bancas perdidas. Y Puig, una persona que conozco, de reconocida trayectoria, 30 años de farmacéuticos, fui concejal... creo que es una figura para estar acompañando. Uno pretende que el peronismo recupere a través de sus candidatos a concejales las bancas que se perdieron", dijo el médico y agregó que "este es un momento bisagra para el peronismo. En oteas épocas estábamos divididos, pero en esta ocasión se ha aglutinado, no totalmente, pero creo que se ha dado un paso importante en ese sentido", argumentó.

En relación al resto de las listas, Bonafede dijo que "estaría mal que yo opine del resto de las listas", pero a la vez expresó que "todos vivimos en un sistema democrático, donde todos tienen derechos, aspiraciones y me parece que sin lugar a dudas que las mejores listas son las que presenta el Justicialismo", añadió.



ACTUALIDAD EN LA PROVINCIA

Puig se refirió pura y exclusivamente a la salud y en ese sentido dijo que "vamos a continuar con el pensamiento de que la provincia delegue en la Municipalidad el poder de policía de las residencias de adultos mayores, ya que no se cumple como se debe. Además, queremos la imposición de la búsqueda de marcadores de gestión en salud, ya que hoy no tenemos manera de saber cómo se está trabajando a través de el Municipio, de el área de Salud, sobretodo en vacunación y demás", expresó.

A modo de cierre, Puig dijo que hoy "es esencial la atención primaria de la salud y su consustanciación en términos prácticos. En su momento hubo gestiones, en las cuáles se ha impulsado más cuando el Dr era precisamente directos del Hospital, con un nivel de excelencia en los porcentajes de vacunación", expresó, pensando en extender la línea de SAMCos periféricos.

En tanto, el concejal del PJ cargó contra el socialismo, y las gestiones de Binner, Bonfatti y Lifschitz: "en 12 años de gestión del gobierno Socialista no se hizo ningún Centro de Atención Primaria en Rafaela. Se hicieron dos edificios, el de Barranquitas y el de barrio Fátima, y los últimos dos que se hicieron, el del 2 de Abril y el del Virgen del Rosario, son de gestión municipal, con presupuesto local. Perotti arrnacó con el SAMCo N°4, y hasta el 9 son los números que se hicieron bajo la gestión Perotti. Y después de ahí, Castellano hizo dos más y el gobierno provincial no hizo absolutamente ninguno en nuestra ciudad", remarcó y añadió: "el tema salud hay que ponerlo arriba de la mesa y cuando Perotti sea gobernador seguramente mejorará. Además, habrá que hacer una nueva ley de salud porque la vigente no está bien, y datan algunas cosas del año 78' por ejemplo", explicó Bonafede, hablando de la disponibilidad de los médicos y de lo que cobran.

Sobre el final de la nota destacó que "el objetivo es que la atención primaria de salud se haga tan cual se dispuso allá en el año 73'. Es un rico debate que debemos darnos, tratando de reformar esta ley de la provincia que es obsoleto", finalizó Bonafede.

Recordemos que Héctor Puig estará acompañado en su lista con por Angela Gudiño, Elian Paniagua, María Florencia Toledo y Juan Possetto como titulares y como suplentes estarán María de los Milagros López, Gustavo Aseff y Marisa Larrosa.