Crivaro: "las dudas a las elecciones son compartidas"

Octavio Crivaro candidato a gobernador del FIT en Santa Fe se refirió a la pelea en estas elecciones “la izquierda donde tiene que estar, defendiendo los puestos de trabajo de los laburantes, contra los despidos, dando el apoyo incondicional a la de las mujeres por sus derechos y peleando contra lo que más afecta a la juventud, que es el sector que más vulnerado por la precarización laboral, los contratos basura. En particular, considero que la izquierda es la única voz que en este momento en el que se están viendo degradadas las condiciones de vida de las grandes mayorías, que los tarifazos impactan de manera durísima, que estamos viendo perder puestos de empleo”.Sobre las dudas que echaron Cambiemos y el PJ al proceso electoral dijo "son compartidas: no nos olvidemos el escrutinio del 2015 que hubo una arbitraria detención del conteo, a excepción de los votos socialistas. De hecho, nosotros superamos el piso en el escrutinio definitivo, porque en el provisorio no lo habíamos hecho. La desconfianza es justificada Es todo un régimen electoral que tiende a beneficiar al partido del Gobierno y a fastidiarle la vida al resto, sobre todo a las fuerzas más chicas, militantes".