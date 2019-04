Del Caño: "nos dicen utópicos, pero nuestros planteos son una necesidad"

El diputado nacional del Frente de Izquierda Nicolás del Caño estuvo recorriendo los medios en la ciudad de Rafaela, acompañando a los candidatos del FIT en Santa Fe. Junto a Octavio Crivaro candidato a gobernador quien hoy pelea por pasar el piso proscriptivo de 40 mil votos y llegar a las generales de junio.

El diputado se refirió a la sesión del día miércoles en el Congreso y despachó duramente contra el Jefe de Gabinete Marcos Peña “es vergonzoso. Habló de turismo, de la revolución de los aviones, ni una sola vez no nombró la palabra deuda, ni FMI, ni inflación, ni despidos, ni tarifazo. No habló de todo lo que está sucediendo hoy y preocupa a la gran mayoría del pueblo trabajador". "Tampoco esperábamos ninguna solución. Habló de un país ficticio, omitió los cuestionamientos que se le hacen. El propio FMI, principal aliado al Gobierno, dio pronósticos: bajará el PBI, subirá la desocupación, la inflación será del 30.50%.... si te lo dice su principal aliado, sabemos que esto será mucho peor".

"Hay un Gobierno con una crisis muy fuerte y una oposición muy amigable. Del escándalo de los espías con Stornelli, nadie lo dijo más que nosotros. También lo habíamos denunciado con el Gobierno anterior. Acá se ve claramente como todos están yendo hacia este proyecto electoral con la misma mirada: no se puede sacar los pies del plato e ir en contra del Fondo. Creemos que no hay que resignarse a eso y hay que comenzar una salida para que la crisis la paguen los grandes capitalistas, los especuladores, a favor de las grandes mayorías populares. Después de romper con el FMI hay que tomar otras medidas: la nacionalización de la banca y el monopolio del comercio exterior para evitar la fuga de capitales, repartir las horas trabajadas entre ocupados y desocupados, un salario mínimo igual a la canasta familiar, las jubilaciones que no pueden ser inferiores a la canasta básica de un jubilado", dijo en declaraciones a "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz).

Se refirió a la crisis en curso como una situación de la cual ningún partido de gobierno hoy dice nada “nosotros tomamos el subte, recorremos la calle, la gente nos dice y nos pregunta como salimos de esta, hasta cuándo vamos a soportar los trabajadores y los sectores populares pagar una crisis que no generamos. Todo lo que prestó el FMI se fue en fuga de capitales, no para educación, trabajo ni para salud. Está claro para quienes gobiernan”.

“Nosotros tenemos la confianza y apostamos a dar vuelta esta situación. No podemos pensar en que primero hay que negociar con el FMI y garantizar los pagos de la deuda hasta el último centavo, como dicen sectores de la oposición, la renegociación solo trae más ajuste, reforma laboral y previsional”.

¿Va a ser precandidato a presidente? "Nosotros, en el Frente de Izquierda, es probablemente tengamos una lista unificada. Todavía no está definido. Nosotros tenemos un congreso partidario la semana que viene. En el caso de que mis compañeras y compañeros me elijan para representarlos, desde ya que lo vamos a hacer con un gran orgullo y es un gran desafío para nosotros. El FIT viene dando la batalla con Octavio (Crivaro) a nivel provincial y con Nicolás (Ferreyra) a nivel local, como todos los otros candidatos en el resto de la Provincia de Santa Fe. Necesitamos que esa voz se escuche en las Generales. Mucha gente no comparta toda la perspectiva que tenemos, pero entienden que esa mirada tiene que estar para denunciar lo que sucede", respondió.

En relación a la provincia de Santa Fe el diputado nacional marcó la desigualdad creciente en la misma “una provincia tan rica como Santa Fe, la desigualdad que hay es enorme, unos pocos hacen millonarias ganancias mientras otros son cada vez más pobres. Y esto está expresado en referentes de la oposición como Perotti, votador serial de la leyes del macrismo, hoy candidato apoyada por Cristina. Lo mismo hay que atender a la vergonzosa política de los sindicatos que como el transporte llama a un paro el 1º de mayo” y agregó “nosotros apostamos a la movilización popular. Desde el Frente de Izquierda lo venimos planteando con mucha claridad. Hay que romper este pacto con el Fondo Monetario Internacional, el no pago de la deuda externa, una banca estatal única que impida la fuga de capitales, la prohibición de los despidos, el fin a los tarifazos terminando con el lucro de estas empresas y ponerlas bajo gestión de las trabajadoras, los trabajadores, de los usuarios, de los técnicos y las técnicas de las universidades públicas. Y como hacemos cada día apostando a construir una poderosa fuerza de los trabajadores, las mujeres y la juventud”.

¿El desdoblamiento de las elecciones no es un inconveniente para su intención de generar un plan nacional de lucha? "Sí. Pero lo venimos afrontando con las ganas y la creciente militancia en cada una de las provincias, como en Santa Fe, con este intento proscriptivo de lograr un mínimo de votos para llegar a las Generales. Pero lo hacemos en cada uno de los distritos: Córdoba, Tucumán, Mendoza, Jujuy en donde se están cerrando listas ahora. Lo hemos en Neuquén, en donde conseguimos dos representantes. A nivel nacional, tenemos más de 40 legisladores en todos los distritos", indicó.

¿Qué le dicen a aquellos que coinciden con el diagnóstico, pero que entienden que las soluciones que ofrecen son inviables? "Cada vez, la realidad nos da más la razón. Si uno evalúa a la Argentina, desde 2011 a esta parte, hay una consolidación del FIT. Tienen que gobernar los trabajadores, organizar al país sobre una nueva base social, y poner toda la riqueza social, en función de las mayorías y tocando a los grandes capitales. Por supuesto, a veces nos dicen utópicos, pero las salidas que los proponen los partidos tradicionales, es más hambre y desocupación: nuestro planteo es cada vez más una necesidad. Romper con el Fondo no es un capricho: es una necesidad. O ese dinero va al FMI o va a las escuelas, a los hospitales... El año pasado, todo lo que nos prestó el FMI sirvió para garantizar la fuga de capitales", concluyó.