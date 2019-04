Colón igualó con Tigre

Colón y Tigre igualaron anoche 0 a 0 en el partido de ida de la serie de la primera fase de la Copa de la Superliga que se disputó en el estadio "Brigadier Estanislao López".El partido fue favorable para el equipo del "Matador", que tuvo las opciones más claras, pero no pudo concretar en la fase final del campo.La revancha se disputará el próximo 21 de abril en el estadio de Tigre.La primera jornada de la Copa de la Superliga tuvo un cierre emocionante. Newell's le ganó a Gimnasia de La Plata en el Bosque por 1-0, con un penal en la última jugada del encuentro. Fue el partido de ida de la llave de 16avos que se definirá el domingo 21 de este mes en el Coloso Marcelo Bielsa (15:30).15.30 (Fox Sports Premium) San Martín de San Juan vs Talleres (Germán Delfino), 17.45 (TNT Sports) Belgrano vs Lanús (Fernando Echenique), 20.00 (Foz Sports Premium) San Martín de Tucumán vs Unión de Santa Fe (Silvio Trucco).Estadio: "Brigadier Estanislao López".Arbitro: Patricio Loustau.Burián; Toledo, Olivero, Schmidt, Escobar; Bernardi, Zuqui, Marcelo Estigarribia (82m Pierotti); Esparza, Leguizamón (63m Zurbriggen) y Chancalay (75m Zuculini). DT: Pablo Lavallén.Marinelli; Galmarini (86m Alexis Niz), Moiraghi, Canuto, L. Rodríguez; Morales (70m Cavallaro), Menossi, Cardozo; Montillo; Janson (63m Janson) y Fede González. DT: Néstor Gorosito.no hubo.