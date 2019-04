Gieco dejó la presidencia del Círculo y asumió Rocca

"Con una enorme satisfacción y algo de nostalgia dejo la presidencia del Círculo de Kinesiólogos. Después de haber sido presidente durante tres períodos consecutivos y haber sido integrante de la comisión fundadora del Círculo junto a Ana María Martinengo que tenía un gran empuje y que en parte me transmitió, dejo el cargo para ocuparme de la función pública como coordinador de Salud de la Municipalidad de Rafaela. Cuando llegué a Rafaela eramos nueve para crear el Círculo mientras que hoy somos casi 200, fijate todo lo que hemos crecido", afirmó anoche Marcelo Gieco poco antes de la Asamblea en la que dio por terminada su gestión y le entregó el mando a Marcelo Rocca.El encuentro, que se desarrolló en la sede del bar Toribio ubicado en la esquina de San Martín y Pasaje Carcabuey, comenzó con la presentación del balance a cargo del propio Gieco junto al secretario de Comisión Directiva, Martín Vega y la contadora, Elizabeth Pairola."Además de mi profesión, lo más lindo que pude haber elegido, la parte de gestión siempre me gustó y me dio muchas gratificaciones. Muchas veces se cuestiona si hacés las cosas para lograr algo o porque haces las cosas bien te toca algo.Ahora debo dejar la presidencia por haber elegido la gestión pública y estar como coordinador de Salud de la Municipalidad", explicó Gieco, quien se mostró "agradecido" a todos aquellos que compartieron la conducción del Círculo y a los asociados. "Dejar me pone algo triste, pero es un paso importante y además está bueno permitir que otros colegas se sumen a la institución, principalmente los jóvenes profesionales. Trabajar para el Círculo y en defensa de los profesionales en materia de aranceles e incumbencias es una gran responsabilidad y compromiso, para que nuestra profesión sea mejor, se jerarquice y tenga el reconocimiento que corresponde, creo que eso fue central en nuestra gestión y lo hemos logrado", dijo. "De ahora en más seré un socio más y un colaborador permanente", concluyó.Por su parte, Vega sintetizó las actividades centrales de la gestión que terminó a la vez que remarcó que el nuevo presidente, Marcelo Rocca, forma parte del equipo de trabajo. "Seguimos trabajando como siempre, esta CD hace años que viene cumpliendo con gran compromiso sus obligaciones, que es conseguir los mejores aranceles posibles en las negociaciones con obras sociales y empresas de medicina prepaga para que los asociados al Círculo pueda tener el rédito necesario y puedan cubrir los costos, defender la incumbencia profesional y además profundizar la política de capacitación y actualización profesional", explicó."El Círculo es una institución estable y sólida, la mayor parte de los kinesiólogos del departamento Castellanos están asociados, lo que nos fortalece y nos da mayor fuerza en cada negociación que encaramos", finalizó Vega para luego enviar un "cálido saludo a todos los kinesiólogos, fisioterapeutas y terapistas físicos que este sábado festejamos nuestro día".