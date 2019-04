Lo ocurrido y lo que juega hoy

Las Divisiones Inferiores de Atlético de Rafaela, que participan del torneo de la Primera B Nacional que es organizado por AFA, enfrentaron a Camioneros de Luján en uno de los encuentros correspondientes a la tercera fecha de la Zona A, mientras que hoy se medirán con Villa Dálmine, por la fecha 4. Este sábado, las tres menores de la “Crema” jugarán desde las 9 hs en el Predio del Autódromo.Todo lo ocurrido entre Atlético y Camioneros:Atlético de Rafaela 2 (Hermann y Valler) vs Camioneros 3.Atlético de Rafaela 7 (Alfano x3-, Díaz, Tascón, Soria y Puebla) vs Camioneros 1.Atlético de Rafaela 1 (Mateoda) vs Camioneros 2.Camioneros 2 vs Atlético de Rafaela 5 (López, Pittavino, Vera, Benassi y Tettamanti).Camioneros 0 vs Atlético de Rafaela 1 (Alex Luna).Camioneros 2 vs Atlético de Rafaela 0.