Dujovne se reúne con el subdirector del FMI

BUENOS AIRES, 13 (NA). - El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, insistirá hoy ante las autoridades del FMI en considerar medidas alternativas para flexibilizar la política cambiaria, con el fin de frenar una posible corrida del dólar en el año electoral. Dujovne mantendrá una reunión con el subdirector ejecutivo del FMI, David Lipton, en el marco de la asamblea de anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) que se está realizando en Washington.Según trascendió, el tema ya fue analizado en la reunión que el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, tuvo con Lipton el jueves.En ese encuentro se habló "habló sobre economía mundial y las perspectivas sobre Argentina", dijo un portavoz del FMI, que señaló que Lipton respaldó las medidas que viene tomando el Gobierno.El funcionario del FMI, partidario de la libre flotación del dólar, elogió a las autoridades argentinas por "afrontar los desequilibrios fiscales, en reducir las vulnerabilidades y expandir la red de seguridad social para proteger a los más sectores más pobres de la sociedad", según los voceros del organismo.Dujovne sondeará a los funcionarios del FMI sobre la posibilidad de aumentar el poder de intervención del BCRA para contener el dólar ante un posible impacto de la incertidumbre electoral en la economía, según trascendió en le Palacio de Hacienda.El funcionario tuvo un encuentro con 400 inversionistas organizado por el banco JP Morgan y participó de la reunión de ministros de Economía y presidentes de Bancos Centrales del Grupo de los 20 (G20) junto a Sandleris. Ambos funcionarios realizaron breves intervenciones ya que la participación central estuvo a cargo de los representantes de Japón, el país elegido para suceder a la Argentina en la presidencia temporal del G20. De hecho, la próxima cumbre del foro internacional se realizará en la ciudad de Osaka, Japón, los días 28 y 29 de junio de este año. Los representantes argentinos agradecieron a sus pares japoneses la visión coincidente de fomentar el desarrollo de la infraestructura para el crecimiento.Y en la reunión con inversores, Dujovne y Sandleris detallaron las medidas impulsadas durante los tres últimos años por la administración del presidente Mauricio Macri para la normalización de la economía argentina, tanto en lo económico, como en lo monetario y financiero.Dujovne también mantuvo un encuentro con el secretario del Tesoro norteamericano, Steven Mnuchin, y reuniones bilaterales con funcionarios de los gobiernos de Brasil y Arabia Saudita.Los funcionarios del FMI, Alejandro Werner y Roberto Cardarelli, defendieron el sistema de bandas de flotación del dólar y aclararon que no hay una "vara mágica" para bajar la inflación.Ambos sugirieron que "se mantengan las reglas" del acuerdo con el Fondo y estimaron que la recuperación de la economía "ya comenzó", aunque será más débil con respecto a otras del pasado, en declaraciones a periodistas en Washington.Werner, sobre el sistema de bandas, remarcó que "hay un valor muy importante en que, dados escenarios dentro de lo anticipado, se mantengan las reglas que se establecieron y que están funcionando".Cardarelli, por su parte, sostuvo que la recuperación económica no será una recuperación espectacular como en el pasado, sino que va a ser una recuperación gradual".Si bien no está previsto un encuentro oficial entre Dujovne y la directora ejecutiva del FMI, Christine Lagarde, el ministro participará este domingo, junto a la directora del FMI, de un debate sobre inversión en infraestructuras.