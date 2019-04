Noticias al Cierre

VENTA DE AUTOS USADOSCAYO 16,5% EN MARZOBUENOS AIRES, 13 (NA). - Las ventas de autos usados alcanzaron en marzo las 125.853 unidades, lo que representó una caída del 16,47% comparado con igual mes de 2018, cuando se comercializaron 150.670. Así lo informó el presidente de la Cámara del Comercio Automotor, Alberto Príncipe. "Nuestro negocio está supliendo este `bache´ con el mercado particular, es decir, con el público que por falta de recursos se le hace insostenible el mantenimiento de su automóvil por los gastos e impuestos que requieren mensualmente, dejan los vehículos en nuestras empresas para su venta", señaló el dirigente sectorial.LABORATORIO DE PRIMERA LINEAPIDIO PROCEDIMIENTO DE CRISISBUENOS AIRES, 13 (NA). - Ante una fuerte caída en las ventas y una elevada exposición de deuda en dólares, el laboratorio Elea, que tiene 1.200 empleados, pidió aplicar un procedimiento preventivo de crisis (PPC), que podría incluir suspensiones y despidos. En el mercado farmacéutico se estima que la compañía planea despedir al 10 por ciento del personal, unas 120 personas. En 2017, Elea había comprado la farmacéutica Phoenix, lo que habría terminado provocando una sobredimensión de personal. Según los planes de la compañía, la mayoría de los despedidos serían visitadores médicos (tiene 370).SUPERMERCADISTAS DESCONOCEN PLANDEL GOBIERNO CONTRA LA INFLACIONBUENOS AIRES, 13 (NA). - El director ejecutivo de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), Juan Vasco Martínez, aclaró ayer que la cadena comercial desconoce detalles sobre el plan que anunciará el Gobierno la próxima semana para tratar de contener la inflación. Indicó que a principios de semana hubo reuniones de funcionarios de la Secretaría de Comercio y del Ministerio de Producción y Trabajo, Dante Sica, con presidentes de las principales compañías proveedoras y representantes de las cadenas de supermercados.COLECTIVEROS PARAN EL 1º DE MAYOPOR EL DESCUENTO DE GANANCIASBUENOS AIRES, 13 (NA). - La Unión Tranviarios Automotor (UTA) aseguró ayer que la medida de fuerza que realizará el feriado del primero de mayo próximo "no es un paro", sino "dejar de prestar servicios" para evitar que el Estado "se apropie" del esfuerzo de los trabajadores a través del impuesto a las Ganancias. "Debemos explicar a toda la sociedad que la medida que decidimos tomar para los próximos feriados no implica una protesta por reclamos gremiales, ni por la situación de crisis que nos afecta a todos", dijo la UTA.EL GOBIERNO MODIFICO REGLASELECTORALES POR DECRETOBUENOS AIRES, 13 (NA). - El Gobierno modificó ayer por decreto las reglas de las elecciones nacionales para evitar que los partidos lleven listas colectoras, en momentos en que dirigentes peronistas evaluaban utilizar esa herramienta en el marco de un acuerdo político en la provincia de Buenos Aires. Mediante el decreto 259/2019 publicado en el Boletín Oficial el Gobierno confirmó la jugada que venía sugiriendo desde algunos días atrás para evitar que el peronismo impulsara a un candidato a gobernador bonaerense que podría colgarse de varias listas presidenciales.CASO D`ALESSIO: PROCESAN CON PRISIONPREVENTIVA AL ESPIA BARREIRODOLORES, 13 (NA). - El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, procesó ayer con prisión preventiva a los ex policías Aníbal Degastaldi y Ricardo Bogoliuk, y al ex espía Rolando Barreiro, a la par que amplió el del supuesto abogado Marcelo D´Alessio por integrar una asociación ilícita acusada de realizar espionaje y extorsión. El magistrado también les trabó embargos por 10 millones de pesos a cada uno. Resta definir la situación del fiscal Carlos Stornelli, considerado rebelde en esta causa y del fiscal suspendido de Mercedes Juan Bidone, a quien le fue rechazado su pedido de ser "arrepentido" en la causa.