Rossi: "la elección de Santa Fe creará el clima para la Nación"

Agustín Rossi ayer recorrió las ciudades santafesinas de San Cristóbal, Ceres y Rafaela para brindar su apoyo a los candidatos de UC-Frente Sumar locales. "La política económica de Macri es criminal", apuntó al analizar la realidad de los argentinos.Asimismo, afirmó que "no se puede hacer política sin mirar al futuro, sin los más jóvenes, sin el poder transformador del movimiento de mujeres" al tiempo que resaltó que con "el liderazgo de Cristina conformamos la unidad para vencer al ajuste".Finalmente y de cara a las PASO del 28 de abril llamó a los militantes a "seguir con este gran esfuerzo de persuasión, de militancia y de compromiso con los demás".En tanto, en nuestra ciudad participó de la presentación de lista de concejales por Unidad Ciudadana encabezada por"Hace dos años, cuando fui candidato a diputado nacional, no pude presentar listas a concejales en Rafaela. Cada vez que vengo acá, parece que vengo a territorio Comanche", dijo en el Salón de Atilra."No es la presentación de la lista, sino que sirve para la ratificación de una línea de pensamiento, para que le permita a los compañeros seguir creciendo. Sería hermoso para todos los kirchneristas que en el Concejo Municipal de Rafaela esté la voz de Cristina Fernández de Kirchner. Y para que esté, Sara Gentilini tiene que ser concejal", sentenció."Los que necesitan de la política para poder defenderse, son los sectores populares. Los sectores poderosos ya tienen su poder", agregó."Estos sectores han llevado a la Argentina a un lugar en donde no es exagerado decir 'la patria está en peligro', porque a eso han llevado al país es que no sabemos cómo va a terminar el día. Se pusieron a la Argentina de sombrero. Ni el más pesimista de nosotros lo hubiera imaginado", describió."Por eso es tan importante la elección en Santa Fe. Porque en un año electoral que se divide en un primer semestre hegemonizado por las elecciones provinciales y el segundo por las nacionales, la última antes del segundo semestre es la de Santa Fe. No digo que condicione las elecciones nacionales, pero sí generará el clima".En tanto, el jueves por la noche en la capital santafesina un nutrido acto en apoyo a los candidatos de Unidad Ciudadana que lleva a Alejandro Rossi como Intendente, Claudio Cherep Senador y Federico Fulini - Mariana Steckler Concejales.