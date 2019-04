Llega “Lugar a Dudas” itinerante a la Universidad Nacional de José C. Paz

“Lugar a Dudas” itinerante suma un nuevo destino, la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ). Hasta el 27 de abril, los visitantes pueden vivir la experiencia de experimentar lo mejor de la ciencia, a partir del juego y el pensamiento científico. La muestra en UNPAZ, abierta de lunes a sábados (los días hábiles destinado a escuelas, y sábados de 10 a 12 horas para público en general), con entrada libre y gratuita, está ubicada en Leandro N. Alem 4731, José C. Paz. Para inscribirse o recibir mayor información escribir a [email protected] La muestra insignia del Centro Cultural de la Ciencia C3, en su versión viajera, contempla los siguientes módulos interactivos:El juego propone hacer animaciones con cámaras y objetos cuadro por cuadro (stop motion) para armar escenas animadas. La idea es crear escenas breves a partir de la ilusión de movimiento generada por la proyección de fotografías a una cierta velocidad. Se trata del mismo mecanismo que se utilizó en los comienzos del cine.Se trata de una fonola gigante que emite canciones conocidas popularmente con su tempo original alterado; el visitante debe adivinar qué canción está sonando, modificando el tempo “abriendo y cerrando los brazos” frente a un sensor de movimiento. El módulo juega con la idea de que nuestra capacidad de percibir y procesar determinado tipo de información depende del tiempo. Cuando resulta alterado el tiempo de reproducción de una canción conocida, nuestra posibilidad de reconocerla disminuye sensiblemente.Con anteojos de realidad virtual, los participantes van a observar una serie de simulaciones como caída libre o vuelo muy rápido (montaña rusa, tirolesa, precipicio, volar en avión). Al término, se le pregunta por la cantidad de tiempo transcurrido. De acuerdo a su respuesta, se computa y se compara con el tiempo real transcurrido. El juego quiere trasmitir la percepción humana del tiempo, la cual puede diferir levemente de la medición instrumental del mismo. Nuestra habilidad para “estimar” el tiempo puede no ser muy precisa, tendemos a sobrestimar o subestimar el mismo dependiendo de diversas variables. En este caso, se trata de una situación que nos genera emoción/excitación.Es un laberinto con obstáculos donde el participante lo recorre con los ojos tapados y con un sensor de distancia que emite sonido al acercarse a un objeto aumentando la frecuencia y su sonido. La idea es jugar con un sistema parecido a la ecolocalización, utilizada por los murciélagos para poder interpretar y ubicarse espacialmente a partir de sonidos sin ayuda de la vista.El juego aborda temas como la escala y la percepción.Se juega en pareja y el juego consiste en pasarse mensajes encriptados para luego descifrar a través del código morse y de plantillas con abecedarios.El juego busca mostrar cómo una señal que es “invisible a nuestros ojos” es imprescindible para las abejas, por ejemplo, para detectar su fuente de alimento. Se juega con una pantalla táctil y sensor de movimiento.Consiste en una rueda triple de la fortuna que brinda combinación de resultados (por sexo, estación del cumpleaños y equipo de fútbol) y una calculadora gigante que devuelve las frecuencias de esas categorías de manera numérica. Dato útil para jugarlo: la gracia del juego reside en repetir la operación para acercarse a la probabilidad.Un juego donde interviene la certeza, la apuesta y la probabilidad.Estación de juegos donde interviene el azar. Son juegos sencillos para divertirse y pasar la tarde.En un cuarto semi-cerrado los visitantes experimentarán lo que la cámara proyecta (por ejemplo, sus movimientos) y deberán describir el fenómeno que ven y a qué se debe.El caos determinístico se conoce también como caos y se refiere a comportamientos que ocurren aún en sistemas que parecen simples; entre las características principales de los sistemas caóticos se pueden mencionar los comportamientos a largo plazo de los sistemas caóticos (que son muy difíciles de predecir) y la alta sensibilidad a las condiciones iniciales.El juego de siempre pero con una vuelta de tuerca.El visitante se ubicará delante de una computadora contra la cual podrá jugar al ¡Piedra, papel o tijera! Un sistema de cámaras ubicadas de manera de registrar la elección realizada por el visitante, interpretará el gesto correspondiente a piedra, papel o tijera. Dato de color: los cerebros humanos no pueden hacer cosas al azar de manera deliberada ya que nuestras decisiones responden a un patrón, aun cuando no seamos conscientes del mismo. En cambio, las computadoras sí pueden generar jugadas al azar y “observar” nuestro patrón de juego y determinar una estrategia ganadora. Por mucho que lo intentemos nuestros cerebros no están preparados para contrarrestar esta estrategia.Este módulo le permite al visitante componer un vals a partir de compases compuestos por Mozart. Para eso, debe seleccionar los compases en una pantalla táctil y combinarlos como quiera. El resultado es un vals propio. Casi ningún vals compuesto en “Lugar a Dudas”, a través de este módulo, será igual a otro ya que sencillamente hay una enorme cantidad de posibilidades diferentes.Cabe destacar que la muestra no estará abierta durante Semana Santa (18, 19 y 20 de abril).