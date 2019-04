Vuelve la peluquería de Don Mateo, ahora con dos sillones

La peluquería de Don Mateo, una creación de Gerardo Sofovich, nació como sketch dentro del programa Operación Ja-Já en la década del '60 . Más tarde, a principios de los '80, fue Jorge Porcel y Rolo Puente quienes le dieron categoría del clásico al ciclo y lo convirtieron en uno de los grandes éxitos de todos los tiempos.Luego pasarían por la célebre peluquería Emilio Disi, Pablo Granados y Pachu Peña, Toti Ciliberto y René Bertrand. Todos bajo la atenta mirada de Gerardo como creador, autor y productor, informó TeleshowEn el 2016 se volvió a hacer una versión muy fallida en Telefe, con Marley , Florencia Peña y Jey Mammon. Los números de rating no acompañaron y se perdió la esencia del formato original. De esa versión, Gustavo Sofovich, heredero y productor del ciclo le dijo a Teleshow: "Eso fue una parodia, la verdad es que yo delegué algunas cosas y no salió bien".Ahora Gustavo Sofovich regresa con la peluquería más famosa de la televisión y se verá a través de la pantalla de América. "Volvemos en julio. La idea es que sea un segmento dentro de Polémica en el bar y tendrá una duración de 20 minutos más o menos", dijo el productor y detalló: "Mariano Iúdica se levanta de la mesa y sale del bar y se mete en la peluquería y allí lo va a estar esperando Coco Sily, el nuevo Don Mateo"."La propuesta es que vaya tres días por semana y será la primera vez habrá dos sillones en la peluquería. Hubo dos versiones (con Pachu Peña y Pablo Granados cuando hicieron La peluquería Los Mateos), pero nunca dos sillones. Era una idea de Gerardo que no pudo hacer y que yo retomo. Este programa para mí es muy especial porque como Polémica en el bar es un homenaje a mi papá, La peluquería de Don Mateo será un homenaje a mi mamá, Carmen Morales, la inolvidable Aleli", agregó con emoción Gustavo sobre el personaje que interpretará Sol Pérez.Con respecto a los invitados y al formato el productor explicó que primero llegará Iúdica a la peluquería y será atendido por Coco Sily, luego se sumará el invitado y el conductor se sentará en el otro sillón para comenzar a charlar. "La idea es que vayan políticos, economistas, periodistas importantes y algún personaje de ambiente artístico", aseguró.De esta manera, América reformula su noche, a la espera que se defina el conductor de Intratables, que, hasta el momento, no fue elegido, más allá de las distintas versiones que circulan.