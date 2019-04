Tendrá a la princesa Leia

CHICAGO, 13 (AFP-NA). - "Mil generaciones viven en ti ahora": la voz de Luke Skylwaker acompaña a Rey mientras desenfunda lo que parece ser el sable láser de su maestro y se prepara para atacar.Tras un año de mucha espera, Lucasfilm mostró ayer en Chicago el primer tráiler del episodio IX de Guerra de las Galaxias.La mayor revelación aparece al final del video de dos minutos: mientras Rey mira lo que parecen escombros de la Estrella de la Muerte, se escucha la risa del emperador Palpatine, que se creía muerto en "El retorno del Jedi".Ian McDiarmid, que interpreta al villano en las dos primeras trilogías, estuvo presente en el evento de Star Wars en Chicago, junto con el director J.J. Abrams, la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, y las estrellas de la película: Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billy Dee Williams, Anthony Daniels y Naomi Ackie."Te hemos pasado todo lo que sabemos", dice en el tráiler la voz de Skywalker a Rey, parada en el medio de un desierto. "Pero ésta es tu batalla".El avance muestra fragmentos de Kylo Ren peleando en un bosque, a Lando y Chewbacca a bordo del Halcón Milenario, y a Poe y C3PO en el desierto.También aparecen escenas con Carrie Fisher, la actriz fallecida en 2016 que interpretaba a la princesa Leia. En una de ellas el personaje parece sostener en sus manos la Medalla de Yavin, que en el primer filme entregó a Luke y Han Solo.Abrams explicó que rescataron tomas no usadas del Episodio VII, que él dirigió."Fue un extraordinario milagro tener ese número de escenas de El despertar de la fuerza que no habían sido usadas", indicó."Mirando esas escenas entendimos que había una manera de usarlas y continuar su historia, para que fuera ella. La opción de usar un personaje generado por computadora estaba descartada", añadió."Me cuesta pensar que no está, es surrealista porque estamos trabajando con escenas de ella, está viva en esas escenas".La historia del filme transcurre un tiempo después del Episodio VIII."Esta película además de ser el fin de tres trilogías, también tiene que funcionar como una película en sí misma", dijo Abrams, que dirigió el episodio VII. "Se trata de lo que esta nueva generación heredó de la luz y la oscuridad, y de si están preparados, listos para enfrentar un mal aún mayor".El episodio IX, en inglés titulado "Rise of Skywalker", se comenzó a filmar en agosto de 2018 y terminó en febrero. Su estreno está previsto para finales de diciembre.Lucasfilm desarrolla dos nuevas trilogías de la épica guerra espacial: una con los creadores de "Game of Thrones", Danid Benioff y D.B. Weiss, que se distanciarán de la trama principal de la familia Skywalker, y otra que desarrollará Rian Johnson, director del episodio VIII.