Vila servirá de marco a la carrera de invitados del Midgets del Litoral

La expectativa generada por la disputa de la carrera especial que tendrá como escenario mañana a la localidad de Vila, no paró de crecer desde el anuncio de ese trascendente programa, que se desarrollará en el circuito "Juan F. B. Basso", por la cuarta fecha del Torneo Oficial "Delmiro 'Titi' Müller".Es que en el predio de deporte motor "Octavio Bessone" se llevará a cabo, con casi noventa pilotos, entre titulares e invitados, una competencia que será, de manera inobjetable, la más importante de la Etapa Regular.Desde que se puso en marcha la actual temporada, desde la Asociación Midgets del Litoral se llevaron adelante varias acciones promocionales que fueron muy bien recibidas por todos los actores de la popular categoría regional.Ese trabajo se vio reflejado en una excelente respuesta, tanto de parte de los pilotos, como de los espectadores, que contribuyeron a la recuperación de una actividad con más de medio siglo de trayectoria desde que es conducida por esa institución, con sede en Vila.Paralelamente, se ofrecieron atractivas competencias, hasta aquí en horario nocturno, con ganadores diferentes, toda vez que Gonzalo Zbrun inscribió su nombre en la primera, Cristian Molardo en la segunda y Matías Franco lo hizo en la tercera.Mañana, se escribirá una nueva historia. Diferente en muchísimos aspectos. Uno de ellos, quizás el más relevante al margen de la presencia de los pilotos invitados, es el del cambio de horario, ya que durante buena parte de la jornada sabatina se correrá con luz natural.No obstante, se espera que las finales se realicen de noche. Será tres instancias diferentes, porque a los dos principales (cada una a 12 vueltas) se agregará la complementaria para aquellos que no clasificaron entre los 16 mejores, tras disputarse las respectivas prefinales.Entre los invitados, figuran ex campeones, otros que fueron grandes animadores en distintas épocas de la categoría y pilotos que lograron destacarse en otras expresiones del deporte motor en nuestra región, que le dieron el sí a esta competencia.Pero además del movimiento en pista, se habilitará una muestra, en la que los vehículos de competición le otorgarán un brillo especial al sábado vilense.Autos de varias categorías, karting y motos, se exhibirán en un lugar que fue habilitado en un anterior evento de similares características, que en aquella ocasión convocó a los tuning en el predio de la AML.También, como viene ocurriendo desde la puesta en escena del actual certamen, los asistentes participarán de interesantes sorteos, destacándose, como premio mayor, una estadía para dos personas, por tres noches y con desayuno, en el Candy Apart Hotel, de la población serrana de Villa General Belgrano.Estos son los horarios oficiales:cierre de inscripciones;sorteo de grillas de las series (a la bolsa);comienzo de las pruebas libres;vuelta de presentaciónprimera serie.