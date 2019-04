Hockey: empieza la fase Intermedia

Este sábado comenzará una nueva etapa del torneo Dos Orillas de Hockey Damas, que organizan las Asociaciones Santafesina y Entrerriana.CRAR comenzará la Copa de Plata de la fase Intermedia, visitando a Alma Juniors de Esperanza. También integrarán este grupo, donde jugarán todos contra todos a una rueda, Estudiantes de Paraná Blanco, CRAI, Paraná Hockey, Paracao y UNL/CUAC.Recordemos que el equipo rafaelino ganó la tabla general de la Zona Estímulo B en la fase inicial. Además, tuvo varias jugadoras destacadas en la tabla de goleadoras:Maitena Dubas y Aylén Salti consiguieron 6 goles cada una y se ubicaron segundas, a dos tantos de Victoria Obredor (Universitario).Catalina Schiavi y Sofía Bolea, también con 6 tantos cada una, fueron segundas apenas a un gol de Abril Rosatti, jugadora de Atlético Franck.en esta categoría las goleadoras fueron de CRAR, Alina Costamagna y Abril Beltramino, con 9 goles cada una.tanto Abril Beltramino como Alina Costamagna fueron las máximas anotadoras de CRAR con 4 goles. Florencia Tolosa, de Universitario, quedó primera con 10.SEGUNDA FECHA EN LA FOSHEl fin de semana se disputará la segunda fecha del torneo de Damas Mayores A de la Federación del Oeste Santafesino de Hockey. Hoy sábado se medirán Sarmiento de Humboldt ante Atlético San Jorge, desde las 14.30 en primera división.Para el domingo se programaron los otros tres encuentros de la Zona Rafaela. Desde las 10.45 en Humboldt se enfrentarán Juventud vs. Sportivo Norte en primera división (a las 9.15 en Intermedia); 11.15 en primera jugarán en Lehmann, Moreno vs. Dep. Bella Italia (9.30 en Intermedia); y a las 15.45 Atlético Rafaela vs. 9 de Julio, en el predio del autódromo (14.15 en Intermedia).El domingo en el autódromo también jugarán: Sub 13, 9 de Julio vs. Bochazo de San Vicente (11.30). Sub 16: Atlético vs. 9 de Julio (12.45).