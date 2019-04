Jaguares, por una nueva victoria

Buscando repetir victoria en suelo sudafricano y cerrar con éxito la segunda gira del año, Jaguares visita este sábado a Sharks en el Kings Park de Durban, por la jornada 9 del Súper Rugby. El inicio será a las 10.05, hora de Argentina, con televisación por ESPN.Jaguares llega a Durban tras la victoria ante Bulls con 10 minutos finales que fueron lo mejor del partido mientras que Sharks, líder de la Conferencia Sudafricana, viene de darle una paliza tremenda a Lions en Johannesburgo.Gonzalo Quesada hará 4 cambios. Uno de ellos será en la primera línea, donde por primera vez en los partidos que ha sido convocado en el torneo, el rafaelino Mayco Vivas será suplente. En esta oportunidad el Head Coach se inclinó por Nahuel Tetaz Chaparro. Además, irá Domingo Miotti por primera vez desde el arranque tras su debut del sábado pasado en la franquicia. Joaquín Tuculet ingresa por Ramiro Moyano pero jugará como fullback pasando Emi Boffelli a la punta izquierda. Tomás Lavanini vuelve a la segunda línea pasando Marcos Kremer a la tercera línea en lugar de Javier Ortega Desio. Estas serán las formaciones:15. Curwin Bosch; 14. Lwazi Mvovo, 13. Lukhanyo Am, 12. Andre Esterhuizen, 11. Makazole Mapimpi; 10. Robert du Preez, 9. Louis Schreuder (c); 8. Daniel du Preez, 7. Philip van der Walt, 6. Luke Stringer; 5. Hyron Andrews, 4. Ruben van Heerden; 3. Thomas du Toit, 2. Kerron van Vuuren, 1. Juan Schoeman.Reservas: 16 Fez Mbatha, 17 Mzamo Majola, 18 John-Hubert Meyer, 19 JJ van der Mescht, 20 Jean-Luc du Preez, 21 Grant Williams, 22 Kobus van Wyk, 23 Aphelele Fassi. Entrenador: Robert du Preez.15. Joaquín Tuculet; 14. Matías Moroni, 13. Matías Orlando, 12. Jerónimo de la Fuente (c), 11. Emiliano Boffelli;10. Domingo Miotti, 9. Tomás Cubelli; 8. Tomás Lezana, 7. Marcos Kremer, 6. Pablo Matera; 5. Tomás Lavaninini, 4. Guido Petti; 3. Santiago Medrano, 2. Julián Montoya, 1. Nahuel Tetaz Chaparro.Reservas: 16. Agustín Creevy, 17. Mayco Vivas, 18. Enrique Pieretto, 19. Javier Ortega Desio, 20. Rodrigo Bruni, 21. Felipe Ezcurra, 22. Juan cruz Mallía, 23. Santiago Carreras. Entrenador: Gonzalo Quesada.Estadio: Jonsson Kings Park, Durban. Árbitro: Nick Briant.