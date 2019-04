La Municipalidad de Rafaela procedió a la clausura preventiva de una obra en construcción que se ubica en calle Belgrano 1456 por presentar diversas irregularidades.Se trata de una medida de carácter precautoria que contempla la Ordenanza Nº 4.586/13 y que se extenderá hasta tanto las áreas técnicas del municipio establezcan que se resolvieron los problemas detectados.Los motivos por los cuales se llevó a cabo la clausura fueron: falta de permiso de obra, abandono de la construcción que ocasionaba olores molestos, pilar de luz y alimentación eléctrica no reglamentaria (sin protecciones y con conductores expuestos), escalera de acceso a la planta alta con deficiencias estructurales, y conexión de bomba de tanques de elevación no reglamentarios.Por dichos motivos, el municipio llevó a cabo la limpieza del lugar y su cerramiento para resguardar la seguridad de las personas.Cabe aclarar que a la fecha, se habían realizado dos intimaciones al constructor y al dueño para que procedan a tomar las medidas necesarias y resolver los trabajos pertinentes, pero no dieron lugar a ninguna modificación.