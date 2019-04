CRAR recibe a Estudiantes

Se jugará este sábado la sexta fecha del torneo Top 10 del Torneo Regional del Litoral. En nuestra ciudad, CRAR recibirá a Estudiantes de Paraná en la búsqueda de su primer triunfo. El encuentro principal se iniciará a las 16 y será dirigido por Javier Villalba. En pre-reserva, a las 12:45 el encuentro será arbitrado por Martín Jaime, y el duelo de reserva, a las 14:15, lo controlará Federico González.La formación de primera división dispuesta por el Head Coach Cristian Martino, será con: Jonatan Viotti, Martín Zegaib y Matías Rocchi (c); Mariano Ferrero y Mauro Bianco; Juan P. Imvinkelried, Juan M. Imvinkelried y Manuel Mandrille; Ricardo Brown y Santiago Kerstens; Juan Coyne, José Williner, Guillermo Brown, Esteban Rebaudengo; Tomás Lavalle.Los demás encuentros de la fecha: Universitario de Rosario vs. Old Resian, Agustín Monje; Paraná Rowing vs. CRAI, Leonidas Diez; Duendes vs. Santa Fe Rugby, Emilio Traverso; y GER vs. Jockey, Julien Castagnede.ARRANCAN LOS JUVENILESEste sábado se pone en marcha el torneo Apertura de juveniles de la Unión Santafesina de Rugby. CRAR recibirá a Querandí por la Zona A, con estos horarios: 12.45 en M-15 (Jorge Gonzalez) y M-17 (Diego Costa); 14.15 en M-16 (Franco Merlino) y M-19 (Federico Burwardt).