Lanzaron el "Plan Mi Lote": 45 terrenos en el norte

El intendente Luis Castellano encabezó el lanzamiento del nuevo programa municipal Mi Lote que les dará a familias trabajadoras la posibilidad de acceder a un terreno para la construcción de vivienda.El acto de presentación se realizó en la Sala de Conferencias del Instituto Municipal de la Vivienda.Junto al Intendente estuvieron el director ejecutivo del Instituto Municipal de la Vivienda Marcelo Bersano, el director del IMV Daniel Bassano y el coordinador del área Vivienda de la Municipalidad de Rafaela Marcelo Riberi.AYUDARDurante la conferencia, el intendente Luis Castellano destacó el trabajo del equipo del IMV “que vienen trabajando en soluciones habitacionales, fundamentalmente creativas, que les he pedido que hagan. En los momentos más difíciles es donde se tiene que poner en valor la creatividad de los dirigentes; entiendo que tanto este programa, partir de lo que se desarrolló con Mi Tierra Mi Casa y el banco de tierra es parte de lo que denominamos políticas anticíclicas. Nosotros lo que hacemos es salir a contrarrestar con inversiones, con ayuda, tierra para que la gente que sufre la crisis pueda tener, con la espalda local, alternativas”.“Seguir con la fórmula histórica de hacer planes de vivienda, que el estado lo piense, lo financie, lo inaugure y los cobre es un altísimo nivel de ineficiencia; ahí es donde tienen que aparecer las soluciones creativas donde la gente tiene mucho para poner; un terreno, el soporte básico para soñar, la alternativa del financiamiento de un plano, porque ahí también aparece una restricción dándole lugar al Colegio de Arquitectos como institución para que participe con costos razonables y la ayuda de materiales. Si ahí no ponemos la creatividad, se seguirá acentuando el déficit del sistema de vivienda que hay en la ciudad y en todos lados”; manifestó el mandatario.Luis Castellano expresó que “salir del alquiler, dejar de pagar el alquiler, es lo más hermoso que le puede pasar a una familia, es dejar de usar ese dinero para ponerlo en la vivienda propia y es ahí donde el Instituto Municipal de la Vivienda ha puesto una solución creativa, no sólo hoy sino que, además, está proyectada para más de dos mil lotes en el futuro. Si nosotros tuviésemos también la ayuda para uno nuevo del Gobierno Provincial y Nacional para hacer la infraestructura de esos lotes, la mitad del déficit habitacional de la ciudad podría empezar a soñar con la posibilidad de tener su lote y sus materiales para trasladarse”.El titular del Ejecutivo local dijo que “no solamente estamos trabajando en el presente con una política claramente anticíclica, ayudando en un momento complicado difícil, en donde si se quiere salir a buscar esta alternativa a nivel nacional no la van a encontrar, y esto tiene que ver con el cuidado y la prolijidad en el manejo de los recursos, sino que estamos diciendo que tenemos un banco de tierra de más de 2 mil lotes para seguir haciendo esto. Es sumamente importante lo que estamos lanzando, como señal del presente pero con mirada hacia el futuro porque la obra pública mueve la economía local pero la verdadera obra que mueve la economía local, la del barrio, es la construcción de la vivienda propia; es la que mueve el plomero, el electricista, el albañil y después eso se distribuye en la carnicería, en la verdulería, en el kiosco. Hoy esa economía de base no está.“El programa Mi Lote es avanzar en un momento difícil con políticas claras que vayan sobre la gente”; finalizó el Intendente.REQUISITOSMi Lote es un programa municipal de terrenos para la construcción de viviendas. Se trata de 45 lotes ubicados en 2 sectores diferenciados del norte de la ciudad.Para acceder al programa son requisitos: constituir un grupo familiar, 10 años de residencia mínima en la ciudad, poseer DNI, ningún integrante del grupo familiar tendrá que ser adjudicatario de una vivienda o lote a través del Estado, el interesado/a no deberá ser poseedor - titular de una vivienda o lote de manera particular y será condición contar con una garantía solidaria para el pago de las cuotas.BENEFICIOSEl director ejecutivo del IMV Marcelo Bersano destacó que “otro de los beneficios que le damos a la operatoria es que, hace un tiempo, firmamos un convenio con el Colegio de Arquitectos para facilitar la contratación de los profesionales para la elaboración de los planos de las casas. Se estableció un valor muy por debajo a los que se manejan. Entendimos que, una vez que la familia tiene el terreno, el paso siguiente es hacer el plano y es una dificultad por los valores que tiene hoy realizar los planos de una casa. Es por eso que establecimos un convenio que incluye modelos de viviendas para que la gente tenga la facilidad de orientarse sobre cómo construir y la cobertura de los honorarios profesionales con un microcrédito para su concreción. O sea que estamos financiando el otorgamiento del lote y, para las familias que lo soliciten, la posibilidad de un crédito para pagar el costo de la confección del plano al profesional”.DECISION POLITICAEl director del IMV Marcelo Bassano subrayó el apoyo por parte del Intendente para el IMV en materia de políticas de vivienda y expresó que “el esfuerzo que hizo el IMV y la Municipalidad ha sido grande. Todo está puesto a favor de la gente y no lo hubiésemos logrado sin la decisión política de Luis Castellano. Estas son las cosas que alegran y son caricias al alma”.