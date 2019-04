¿Qué hacemos con los menores?

Desde luego que alguna medida hay que tomar.No puede ser que anden los menores en motos, o en bicicletas, tomando medidas contra los peatones, o parejas en veredas, o entraderas. Decimos tomamos medidas cuando en realidad son hechos de violencia, con o sin armas; en fin basta con leer un diario para encontrar hechos de violencia, cometidos por menores que alteran nuestra tranquilidad. Lo grave que las cuestiones por lo general terminan en la impunidad y con las célebres estrofas:"Fueron entregados a los progenitores, por ser menores de edad"... Si son entregados a los progenitores, es muy posible que vuelvan a delinquir. Entonces hay que tomar otras medidas más graves. Es decir ubicar dichos menores en Centros de Rehabilitación, los cuales debe haber no en cada capital de Provincia, con un buen estudio de un reglamento, pienso que por la mañana deben dedicarse a actividades escolares, con enseñanzas de las Matemáticas, Literatura, castellano, Historia Argentina, Geografía Argentina, etc, etc. y toda otra materia como en un colegio secundario, y por la tarde a trabajar, el Estado deberá proveerlos de una pala, una azada, un rastrillo, una regadera, etc., y todo lo que sea necesario para una gran quinta. Lo cual es necesario para que produzcan para los padres, y para los órganos comunitarios. Veremos de tal modo que pronto dejarán de delinquir, y mañana serán buenos ciudadanos.