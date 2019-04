Pussy Riot llegará a América Latina

MONTEVIDEO, 12 (AFP-NA) -- Una irreverente plegaria de 40 segundos contra el presidente Vladimir Putin le costó la cárcel a las integrantes de la banda rusa de punk Pussy Riot, pero también fue su lanzamiento a la fama mundial.El grupo conformado por María Alyokhina, Nadya Tolokonnikova y Katia Samutsévich, que en sus inicios en 2011 se presentaba en cualquier lugar y a cualquier hora, aterriza ahora en América Latina con un show profesional que incluye presentaciones en Uruguay, Argentina, Chile y Brasil."Siempre quise realizar una gira por América Latina, es la primera vez que recibimos esta oferta y dije que sí inmediatamente", comenta Tolokonnikova en una entrevista telefónica con la AFP desde Moscú, antes de su llegada a Montevideo, donde este sábado la banda se presentará en el teatro La Trastienda.La artista, que no tiene tapujos a la hora de hablar sobre el gobernante ruso Vladimir Putin y afirma que ser activista en Rusia es "cada vez más duro", prefiere callar su visión sobre las políticas de los países latinoamericanos que visitará junto a su banda. Al menos hasta que haya terminado la gira."No quiero sonar estúpida", dice soltando una carcajada. "Nunca he estado en toda la región así que creo que sería mucho mejor hablar de esto después del tour".Lo que sí critica es la cercana relación que mantiene Putin con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, que se apoya en el Kremlin, uno de los pocos aliados internacionales que le quedan."Es ridículo que ofrezca su apoyo a Maduro. Está invirtiendo mucho dinero ruso para apoyar a ese régimen y no entendemos por qué. ¿Por qué harías eso?", se pregunta.