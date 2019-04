Consejo Consultivo con el Jefe de la URV

Se realizó una nueva reunión del Consejo Consultivo Social en el SUM del Colegio de Abogados, entidad parte del Foro de Profesionales que al mismo tiempo integra este Consejo. En la reunión estuvo presente el nuevo jefe de la Unidad Regional V de Policía, Juan Pablo Bengochea.Ante la presencia de la autoridad policial que recientemente asumió su cargo, todas las instituciones que forman parte del Consejo manifestaron que la seguridad constituye una de las preocupaciones más contundentes del espacio en particular y de la sociedad rafaelina.Posteriormente, el nuevo jefe de policía se presentó y expuso el plan de trabajo que tiene proyectado para la ciudad: “Vemos mucha presencia municipal en las tareas de prevención y tengo muy buenas referencias respecto a esto”, expresó Bengochea. También advirtió que los recursos con los que cuenta son limitados y que su objetivo es, en primera instancia, la formación de policías.Por otro lado, los presentes le consultaron sobre el vínculo que mantiene la fuerza con el Ministerio Público de la Acusación. Al respecto informó que ya se reunió con dicho organismo y comenzaron a trabajar en conjunto.“Cuando me reuní con el intendente Luis Castellano me alegró ver que la Municipalidad también había armado un operativo similar de prevención. Nuestra idea es juntarnos semanalmente para monitorear este tema”, manifestó Bengochea y adelantó que desarrollará “un control exhaustivo sobre el recorrido de los patrulleros”.“Les voy a brindar un dato, que no se si les será positivo o negativo: los delincuentes son rafaelinos. No son de afuera”, resaltó el jefe de Policía.Los miembros del Consejo le plantearon diversas problemáticas al representante de la Unidad Regional V y la necesidad de su acompañamiento para avanzar en dichos temas.