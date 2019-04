Denuncian irregularidades en IAPOS

Desde Igualdad y Participación presentaron un pedido para que desde el Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (I.A.P.O.S), se informe acerca de la cobertura que dicho organismo realiza en la localidad de Rafaela, a raíz de una serie de denuncias sobre irregularidades en las prestaciones y el cobro de plus médico.El pedido fue presentado por el diputado Rubén Giustiniani y la Diputada Silvia Augsburger, que tomaron conocimiento del reclamo por intermedio del Centro de Jubilados Municipales y Comunales de Rafaela y la región, presidido por Rosita Ambroggi, quienes dieron cuenta del incumplimiento de prestaciones por parte del IAPOS.Desde Igualdad y Participación explicaron que los reclamos son por "demoras excesivas en autorizar estudios médicos, la suspensión de la atención por la obra social de profesionales especialistas y el cobro de plus en intervenciones quirúrgicas. Todas situaciones que condicionan y afectan la cobertura de las personas afiliadas en su lugar de residencia y llevan a que jubilados y jubiladas, tengan que viajar a las ciudades de Rosario y Santa Fe para tener un mayor acceso a las prestaciones".En el proyecto presentado ante la legislatura provincial, se solicita que el IAPOS proceda a informar las siguientes cuestiones: motivo por el cual transcurren plazos de 1 o 2 meses para la autorización de estudios; motivo de la suspensión de la cobertura por la obra social en la atención de médicos/as especialistas y de qué forma procedió la obra social ante los reclamos por parte de los/as afiliados/as de prácticas abusivas, específicamente del cobro de plus en intervenciones quirúrgicas."Esta situación es abusiva e incurre en una grave falta en el derecho a la salud, ya que en muchos casos las personas que deberían ser beneficiarias de las prestaciones médicas, ven obstaculizado o retrasado el acceso a prácticas médicas ya sea por no autorizarlas o por poner un arancel que es ilegal. Pero además, genera una gran desigualdad geográfica ya que no se brinda por igual la cobertura para quienes viven en un punto de la provincia que en otro, es por eso que esta situación debe ser rápidamente revertida y solucionada", finalizaron desde Igualdad.