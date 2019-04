App para taxistas: fuertes cruces entre Menossi, Garrappa y Muriel

En una sesión que, en principio, parecía debía ser tranquila, una minuta de comunicación del Bloque de Cambiemos, sobre crear una app para los taxistas, desató adjetivos descalificativos entre los ediles de la oposición y el oficialismo.

La minuta de comunicación fue presentada por el bloque de Concejales de Cambiemos y quien expuso los motivos de tal pedido, fue el edil Hugo Menossi.

El concejal señaló que “en comisión habían charlado de este tema y claramente se dan algunas situaciones-dijo- ya que a mí me vinieron a ver algunos licenciatarios de taxis, algunos asociados y otros no y a Jorge lo fueron a ver de la Asociación de taxistas y nosotros presentamos la minuta sin dialogar previamente con esta entidad”.

En este sentido, Menossi explicó que la iniciativa de crear una app similar a Uber, llega al Concejo, a raíz de que el servicio de taxis es un servicio público, regulado por ordenanza municipal, en donde es el municipio quien otorga las licencias. “Creemos que esta podría ser una herramienta necesaria que tiene que ver con la seguridad de los pasajeros, ya que muchos vecinos mandan a veces a sus hijos en este medio de transporte y quieren saber quién los lleva y quedarse tranquilos, es en definitiva también una manera de proteger la actividad” agregó el edil. Además, resaltó la importancia de acoplarse a los tiempos actuales, en donde incorporar tecnología hace que el servicio sea más eficiente”.

Por otro lado, Menossi, explicó que tendría alcance solo para el servicio de taxis, ya que se trata de un servicio público, en el caso de los remises es considerado un servicio privado. Además dejó en claro que será el Ejecutivo el que evaluará el proceso a seguir para la correcta implementación.

Por su parte, Muriel dijo:- “siempre estuve conforme con la minuta, incluso lo dije en comisión el lunes. Coincido con Hugo en que es una herramienta segura y permite de algún modo cuidar las fuentes de trabajo, deprimidas por la situación actual del país y Evangelina (por Garrappa) le había cuestionado que no había sido tenida en cuenta la Asociación de taxis y por eso me metí en la discusión”, manifestó el concejal justicialista.

Más allá de los cruces en donde se trataron de mentirosos estos tres ediles, la minuta fue aprobada y ahora el secretario de gobierno Eduardo López, junto a el responsable de informática, Marcelo Sánchez, evaluarán como podrá implementarse esta aplicación.



EL RESTO DE LOS PROYECTOS APROBADOS

Por otra parte, se votaron otros proyectos, tal es el caso de la minuta de comunicación del Partido Frente Justicialista para realizar difusión del servicio que brinda la C.N.R.T; un proyecto para solicitar a ASSA la inclusión de nuevos barrios a la red cloacal y un proyecto de Cambiemos para pedir la participación del concejo en la Mesa Multiagencial de Seguridad.

En un momento de la sesión el presidente del Concejo, Raúl Bonino, “invitó” tal como indica el nuevo reglamento del Cuerpo Legislativo, a Jorge Muriel, vicepresidente del Concejo, a ocupar la presidencia, para poder ir a defender un proyecto de su autoría.

Fue allí, donde Bonino, pidió reconocer a una calle de la ciudad con el nombre de Amílcar Carena: “Fue una persona de nuestra ciudad, comerciante de un negocio de repuestos de campo e industrias en calle Rivadavia, negocio que existe desde 1910, además un apasionado de la música y de tantas otras cosas que podría mencionar”, resaltó el concejal, recibiendo el acompañamiento de sus pares.