Mario Deschi y Claudia Clivatti: "somos distintos, una alternativa"

Claudia Clivatti es la rafaelina mejor posicionada en las listas de precandidatos a diputados. Aparece tercera en la lista que encabeza Mario Deschi, denominada Alternativa Santa Fe, por el partido Alternativa Federal."Es un trabajo que me gusta mucho: llevar esta propuesta a la cámara y con ella, a la ciudad", dijo Clivatti y detalló que la nómina debe superar un mínimo de votos a lo largo y ancho de toda la Provincia para poder llegar a las Generales de junio: unos 40.000 votos. "Es más: el armado de las listas es igual que la de un Gobernador", dijo Deschi. "El piso es proscriptivo. No tenemos internas en nuestro partido. Y eso genera un problema. Las PASO es algo que se hizo para destruir a los partidos políticos. En su momento, me pareció interesante, pero desde hace algún tiempo estoy totalmente en contra. Es un gastadero de plata impresionante. Una campaña, a los grandes aparatos, les debe estar costando más de 100 millones de pesos, porque Santa Fe es grande y los aparatos funcionan hasta en los territorios más chiquitos", agregó.También cuestionaron el sistema de avisos publicitarios: "el tema publicitario, que es fundamental y hasta recortaron los segundos que teníamos. Las comunas no tienen pauta", dijo Clivatti y Deschi agregó: "el sistema de control también es malo. Para los partidos y para los medios. Si estos no las activan, no cobran. Y una vez activadas en el sistema, no sé si salen".Respecto de la denuncia realizada por Cambiemos y el PJ sobre posibles irregularidades en el proceso eleccionario, Deschi coincidió en esas cuestiones. "Todo lo que dice Roberto Mirabella y Cambiemos, lo diseñé yo y mi equipo de abogados. No firmé el escrito porque estoy en desacuerdo con los otros dos partidos. Porque parte de Cambiemos fueron socios hasta 2015. Y ellos acusan de algo que sé que sucedió: yo trabajé para Miguel del Sel. Y yo vi y descubrí como se hace. Milito desde 1983 en adelante. He armado muchos frentes". Incluso, Deschi, fue más allá:"yo no sé si no voy a pedir la suspensión de las PASO. Tengo trabajando a mi equipo, porque está superando todo lo que te puedas imaginar".."Mi partido le suspendió la reforma constitucional a Lifschitz y voy a volver a hacer lo mismo. No se puede hacer en la misma elección que en la de Gobernador. Tienen que esperar al 2020 y llamar a una reforma de verdad. Yo estoy de acuerdo en que se tiene que hacer y que pueda haber una reelección en gobernador, al mismo tiempo que limitar los períodos del resto de los cargos. No se puede hacer de la política un trabajo. Podés intentar seguir, pero cambiando el cargo. Pero no podés estancarte".Clivatti remarcó la falta de avance en materia de paridad de género: "se trabó en el Senado, en donde hay 18 hombres y una sola senadora. En el segundo lugar, como suplente, ponen suplente. Es una forma testimonial" dijo y agregó: "estuvimos hasta diciembre esperando y nos dijeron que iban a esperar al año siguiente en el último día"."Nosotros vamos a ir a una reforma constitucional en serio, para controlar a la Justicia, la Educación y los gastos corrientes del Gobierno. Queremos pasar las PASO para poder hacer cosas que se dicen y no se hacen, no se cumplen. Nosotros somos distintos, somos una alternativa, para que cuando tengan que plantear una ley, se atienda a los requerimientos del pueblo", dijo Deschi.