Goleada y pasaje al Mundial

SUDAMERICANO SUB 17

La Selección argentina Sub 17 se clasificó anoche al Mundial de Brasil y quedó muy cerca de consagrarse campeón Sudamericano de la categoría, tras golear por 3 a 0 a Paraguay, por la cuarta y penúltima fecha del Hexagonal final que se disputa en Perú.El elenco nacional se impuso con tantos de Juan Pablo Krilanovich, a los 22 minutos de la etapa inicial, Cristian Medina, de penal, a los 41 del mismo período, y Agustín Velasco, a los 41 del complemento. Cabe señalar que Matías Godoy, el delantero de Atlético de Rafaela y que venía de convertir un doblete ante Chile, siendo la figura del partido, esta vez no fue de la partida pero ingresó en el segundo tiempo en reemplazo de Exequiel Zeballos.Con este resultado, la Argentina suma 10 puntos en cuatro presentaciones, mientras que Chile tiene 6, Paraguay 5 (cuatro partidos jugados), Uruguay 4; Perú y Ecuador 1. En la quinta y última fecha, la Selección enfrentará a Ecuador -el domingo, probablemente desde las 23:15-, con la firme chance de consagrarse campeón de la categoría por cuarta vez en su historia: las otras veces fueron en Argentina 1985, Bolivia 2003 y Argentina 2013.Argentina formó con Rocco Ríos Novo; Kevin Lomónaco, Francisco Flores, Tomás Lecanda, Julián Aude; Luciana Vera, Ignacio Fernández, Cristian Medina, Matías Palacios; Exequiel Zeballos, Krilanovich. En el segundo tiempo, ingresaron a los 17' Sforza por Medina; a los 23' Godoy por Zeballos y a los 31' Velasco por Krilanovich.El equipo que dirige Pablo Aimar volvió a mostrar un fútbol contundente de atrás hacia adelante y una muestra de ello fue que además de ganar el cuarto partido -tres de ellos consecutivos- acumuló el quinto encuentro seguido sin recibir goles (en los tres primeros cotejos cayó 3-0 ante Uruguay, le ganó 2-1 a Colombia y empató 2-2 frente a Paraguay). Con la victoria ante el elenco guaraní, ese que le había dado dura batalla en la fase de grupos, el conjunto albiceleste logró el primero de los objetivos que se propuso: estar en el Mundial Sub 17, que se realizará del 2 al 24 de noviembre en Brasil.