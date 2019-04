Panorama Político

LA GESTION O LA

CAMPAÑA / VIDEOS

El intendente, Luis Castellano, se presenta como candidato a la rereelección en el cargo por lo que camina por los barrios o asiste a eventos culturales o deportivos que organiza el Municipio, pero al mismo tiempo desarrolla actividades relativas a su función. ¿Cómo diferenciar cuando está en campaña o cumpliendo actividades oficiales? Es en este marco que no pocos rivales cuestionan la superpoblada agenda del Intendente, que luego se traducen en información pública en la web municipal.

En las redes sociales además se registra una intensa comunicación de los candidatos en el marco de una campaña que comenzó con aquel video con gente feliz, entre ellos el propio Castellano y la secretaria de Desarrollo Social y precandidata a concejal por el oficialismo local, Brenda Vimo, en un playón deportivo bailando al ritmo del hit de verano, Leña para el carbón.

Por ahí apareció el jingle de que "Zimerman se compromete" en referencia al precandidato a intendente, Carlos Zimerman, por el espacio "Recuperemos Rafaela".

Entre los videos con propuestas, aparece el del precandidato a concejal por el PJ, Juan Senn, quien creció bajo las alas del oficialismo local e incluso admite trabajar en la Legislatura santafesina muy cerca de Roberto Mirabella, hombre de máxima confianza de Omar Perotti. Resulta que Senn -se define como un joven más de la ciudad que trabaja, estudia y se junta con sus amigos, su familia y su novia- en sus propuestas implícitamente cuestiona las políticas de movilidad y transporte público del intendente Castellano. "Me duele la inseguridad y me cuesta entender que un viaje en minibús entre dos barrios demore más de una hora" disparó. Además admite que le preocupa "que lleve tanto tiempo habilitar un local comercial" en otro tiro por elevación para las autoridades municipales actuales.



MURIEL LE PONE

PICANTE

Como volante central que fue jugando al fútbol con panorama y visión de juego, Fernando Muriel tampoco le escapa a la pierna fuerte cuando se trata de defender al equipo. Algo así sucedió esta semana cuando al presentar sus propuestas de transparencia y austeridad dijo que si llega a ser intendente de Rafaela reducirá de los actuales 54 cargos políticos dentro del gabinete a 30, lo cual generaría un ahorro anual de 20 millones de pesos. Eso es decir, sin sutilezas, que la actual gestión despilfarra unos dineros públicos en el gabinete.

Muriel fue en la misma línea que el precandidato radical en Cambiemos, Leo Viotti, quien un día antes también hizo referencia a los gastos excesivos en la planta política del Departamento Ejecutivo.



LA IZQUIERDA

EN RAFAELA

En tierras donde Domingo Cavallo o Ricardo López Murphy, exponentes de la derecha argentina, lograron destacadas cosechas de votos en distintas elecciones, la izquierda intenta hacer pie en Rafaela. Hace una semana vino en el marco de la campaña en rosarino Octavio Crivaro, precandidato a gobernador por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. ¡Y ayer volvió! Pero esta vez acompañado por Nicolás Del Caño, diputado nacional y precandidato presidencial.

Crivaro pelea por "pasar el piso proscriptivo de 40 mil votos y llegar a las generales de junio", como insiste cada vez que puede. En 2015 ya fue candidato, logrando más de 38 mil votos en las PASO -no le sobró nada- y más de 44 mil en las generales.



MAS PRESENCIAS

Otro diputado nacional desembarca hoy en Rafaela: Agustín Rossi, del Frente para la Victoria (y al igual que Del Caño, precandidato presidencial ya que se postuló el año pasado y todavía no se bajó, aunque si Cristina Kirchner decide ir por la Presidencia automáticamente el santafesino dará un paso al costado).

Rossi llegará para presidir la presentación de la lista de candidatos a concejales de Unidad Ciudadana, que encabeza Sara Marcante, que será esta tarde a las 18 hs. en el camping del gremio lechero de ATILRA.

Y el martes a la mañana será el turno de María Eugenia Bielsa, precandidata a gobernadora por el peronismo santafesino y adversaria del rafaelino Omar Perotti en las PASO del 28 de abril. Vendrá a la ciudad para ofrecer una conferencia de prensa a las 9:30 hs. en el local partidario de calle San Martín 577 junto a sus candidatos locales, Andrea Steinberger (intendenta), Sara Gentilini (encabeza la lista para el Concejo) y la Chocha Armando (senador). Previamente realizará una visita a Hogar Granja El Ceibo. Dicen que dicen que la pata local del bielsismo pidió reunir a la arquitecta de Rosario con la conducción de la CGT Rafaela, pero desde la central obrera desestimaron el pedido (se recuerda el amplio apoyo ya otorgado al propio Perotti)



SEMANA

ESPECIAL

Todo comenzó con unas declaraciones de esas que remiten a aquel viejo refrán que decía "eramos pocos y...". Es que Daniel Scioli reapareció y dijo: "Voy a ser candidato a presidente, independientemente de lo que haga Cristina Kirchner". El actual diputado nacional perdió en las elecciones de 2015 por muy estrecho margen con el actual jefe de Estado, Mauricio Macri y parece haber quedado con ganas de una revancha, más allá del amplio abanico de posibles competidores que pueda tener dentro del peronismo (Sergio Massa, Miguel Pichetto, Juan Urtubey, aunque exceptuamos a Roberto Lavagna porque siempre aclara que no irá a internas, es decir o es candidato de la unidad o no lo es).

A todo esto, Miguel Lifschitz sigue con un pie en el plato de la política santafesina y otro en el de la nacional. El fin de semana hasta lo postularon como un eventual compañero de fórmula de Lavagna, más allá de que hoy día encabeza la lista de candidatos a diputados provinciales del Frente Progresista.

El gobernador de Santa Fe e impulsor de la candidatura presidencial de Lavagna, consideró que los resultados electorales en las provincias de Río Negro y Chubut "muestran una preferencia" de los votantes "por una tercera posición". El mandatario provincial consideró que "el kirchnerismo no es una opción para la gente y Cambiemos mucho menos", ya que obtuvieron el segundo y tercer lugar en los comicios, respectivamente.

"Ganan propuestas provinciales que tratan de mantener una distancia de uno y otro, que transitan por la llamada avenida del medio y que buscan superar la grieta, con lo cual son datos alentadores para Santa Fe", señaló con cierta picardía Lifschitz en una entrevista con una radio santafesina.



LAVAGNA AL SENADO,

PERO SIN PEROTTI

El ex ministro de Economía Roberto Lavagna se reunió el miércoles con integrantes del Bloque Justicialista del Senado e insistió con su proyecto de construir una candidatura presidencial de "consenso" y un "Gobierno de unidad nacional" para "no ser arrastrados a ninguno de los dos lados de la grieta".

"Estoy construyendo consensos", respondió sonriente el ex funcionario nacional al ser consultado por la prensa respecto de si ya es candidato presidencial o no, a la salida de la reunión que se desarrolló en el despacho del jefe de la bancada peronista, Miguel Pichetto.

La reunión se desarrolló en medio del debate entre el ex ministro y el espacio peronista Alternativa Federal, donde consideran que la mejor vía de construcción es dirimir las candidaturas en las primarias, algo en lo que coinciden el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, y también buena parte del bloque e incluso ahora el diputado Scioli.

Si bien participó de la reunión la mayor parte del Bloque Justicialista, hubo ausencias, entre ellas la del santafesino Omar Perotti, inmerso en la campaña rumbo a las elecciones primarias del 28 de abril.