Luego de quince libros, el periodista y escritor Edgardo Peretti anuncia la aparición de un nuevo trabajo, que denomina “La Lonja”, la cual tiene un especial significado, ya que -según el propio autor- implica el final de su producción con el fútbol como temática.“Los ciclos se cumplen, todos, -afirma en un material que su editora hizo llegar a LA OPINION-. No hay manera de eludirlos, ya que es como el tiempo y el tiempo de los autores no es diferente al resto de la gente: un día se arriba a una etapa de cambio, aunque uno no quiera.“La Lonja es un relato novelado que se desarrolla en un pequeño Macondo (SIC) rural, salvando las distancias con el original, se aclara, donde sucede un acontecimiento que sólo puede brindar el fútbol, rubro que ha dominado mis trabajos desde siempre.“Pero un día había que parar, detenerse un momento para poder observar algo que la vida nos entrega a cada instante: en la medida que el almanaque sigue, la biología hace lo suyo. Muchos de mis reales protagonistas ya no están y otros, ni se acuerdan lo que pasó o no me leen. Curiosa o coincidentemente (o no), algunos de los escenarios rafaelinos elegidos para la trama cambiaron su condición aún después de terminada la novela: uno permanece a fuerza de tradición de su dueño, otro varió varias veces su sitial original y un tercero, notoriamente emblemático, ya no existe”.El nuevo libro, que será el número once editado en papel (hay otros dos virtuales, en compañía de Héctor Puig y “tres inhallables, que bien servirían para una novela propia”, dice Peretti), fue editado por Editorial Dunken y se entregará con un sobre y un señalador.También tiene su dedicatoria: “a dos personas que dejaron huella, tal como se expresa en el prólogo, como Norberto “Ruso” Frenquellli y Miguelito Yapour; ligados a la vida y su encanto”. En el mismo sentido, implica un justo reconocimiento a tantos anónimos dirigentes que hacen posible, con esfuerzo, que el fútbol siga viviendo.La edición también contiene ilustraciones, tal como había sucedido en un libro anterior (“El velorio del tío Pedro”, editado por la UNL), en este caso será autoría del joven artista local Alan Pruvost, todo con coordinación general de Micaela Peretti.¿Y el fútbol? “Uno no se va así nomás; al menos hay que dejar una marca, y para ello tomo como invitados a los integrantes del equipo de Quilmes que fue campeón 1979 y 1980, donde tengo a muchos conocidos y amigos como Osvaldo Brizzi y había jugadores de real valía como Rudy Viotti, Alcides Wanzenrried, “Cocó” Paredes o el “Turco” Santiago. Además, un partido de ellos ante Libertad de Sunchales, en cancha de Sportivo, fue mi primera cobertura para LA OPINION”.Se agrega, finalmente, que tanto “La lonja” como “La oscura existencia del Bayo Pellegrini” (publicado el año pasado por este autor), estarán presentes en el stand de Editorial Dunken de la Feria Internacional del Libro de este año, a realizarse en la Rural porteña.