Desde el Municipio local se puso énfasis en señalar que se presentaron los resultados del programa de articulación público privada de Sunchales en un acto encabezado por el intendente Gonzalo Toselli, el presidente de la Fundación Grupo Sancor Seguros José Sánchez, el director ejecutivo del Grupo De Fundaciones y Empresas Javier García Moritan y el presidente de Adesu, Javier Di Biase.El documento informativo elaborado por el Municipio destaca que Sunchales Emprende Fácil es el resultado de la articulación entre el sector público local y el privado, tras una tracción que llevó diez meses de trabajo y que promete continuidad. El proyecto consta de diferentes aristas que tienen como objetivo incrementar la cantidad de emprendimientos locales, motivando a quienes tengan una idea para desarrollar un negocio y sosteniendo a quienes ya lo han desarrollado.El martes 9 de abril, el equipo coordinador de este proyecto rindió cuentas en una presentación oficial sobre el trabajo realizado hasta el momento y expuso cuáles son las aristas para llevar adelante este proyecto. En los próximos meses, se realizará un registro local de emprendedores, a través de una plataforma de gestión virtual, se pondrá a disposición una persona que dinamice y articule todo el ecosistema emprendedor, acercando las necesidades a las oportunidades, abocándose a la gestión de Sunchales Emprende Fácil dentro del espacio donde actualmente funciona la Casa del Emprendedor.El intendente Gonzalo Toselli declaró: “El resultado no es solamente un proyecto, sino una demostración de que la comunidad de Sunchales es una comunidad madura que puede articular a diversos sectores para trabajar por un bien mayor. Desde la puesta en marcha del Plan de Desarrollo, demostramos apertura como gestión, generando espacios de participación. Para nosotros es importante cumplir el rol de articuladores para poder trabajar entre todos sobre las debilidades que tenemos en la ciudad, porque eso nos permite tener una visión total y no parcial al consolidar verdaderas políticas de estado: como lo es la accesibilidad para la convivencia, el fomento de empleos para jóvenes, el desarrollo de energías renovables y ahora, el emprendedorismo”.Sunchales Emprende Fácil contribuye con el Plan Estratégico Productivo de la ciudad, en el que se destaca a la “coordinación Público Privada” como un eje a profundizar para contribuir al desarrollo. Puntualmente lo que expresa es la necesidad de que las autoridades creen una dinámica de diálogo e interacción entre el gobierno y los sectores productivos e instituciones representativas cuyos resultados se reflejarán en un mayor nivel de crecimiento económico y bienestar para los habitantes de la región.Por su parte el Presidente de Fundación Grupo Sancor Seguros recalcó que “el desarrollo de este proyecto es clave en el contexto actual”, y aprovechó para destacar a Sunchales como “ciudad modelo y ejemplo por su nivel de participación de las organizaciones de la Sociedad Civil.”Javier Di Biase, Presidente de ADESu, la agencia de desarrollo local, expresó que “ésta es una “semilla” muy tangible en lo que respecta a la articulación pública privada, no sólo por el compromiso de los actores públicos y privados a lo largo del proceso, sino también por los planes de acción en concreto para que este proyecto sea una realidad en Sunchales”.El director ejecutivo del Grupo De Fundaciones y Empresas Javier García Moritan expresó su admiración por el trabajo logrado en Sunchales y recalcó “que no tiene prácticamente antecedentes”. Habló también de la naturaleza de la alianza del GDFE, una Organización de la Sociedad Civil sin fines de lucro que reúne a 50 de las más grandes Empresas y Fundaciones del país con una única misión que es promover el desarrollo sostenible. En su discurso propuso “repensar el rol de los distintos sectores de la sociedad, destacando el compromiso que deben tener como actores relevantes del contexto”.Sobre el programaFue lanzado en mayo de 2018 en la Casa de la Cultura como una nueva etapa en la planificación de la ciudad con el acompañamiento del GDFE, que eligió a Sunchales como la primera ciudad donde plasmar un trabajo de articulación público-privada que luego se replicó en otras localidades.La experiencia permitió aprehender una metodología para el diseño y la gestión de políticas y proyectos para el bien público, con el compromiso del Estado, el sector privado y la sociedad civil. Fueron parte de este proceso el Municipio, Fundación Grupo Sancor Seguros, el Concejo Municipal, Adesu, Fundación ATILRA, CITES, ICES, Rotary, Fundación BHY, Cambiemos, Colegio De Arquitectos, Comisión de Empresarios e Industriales Sunchales, El Refugio, ISPI Nº 4003 San Jose, vecinal Villa del Parque, UOM, Iglesia Evangélica Jesucristo Mi Esperanza, Amigos Del Arte; Cooperativa Espacio Activo, UNL y emprendedores y empresarios locales.