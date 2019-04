Atlético busca las semifinales

En la búsqueda del pasaje a las semifinales de la Liga Provincial de Básquetbol, Atlético de Rafaela visitará esta noche a Racing de San Cristóbal. El partido se disputará en el estadio "Amancio Fuentes" desde las 21:30 y tendrá el arbitraje de Fabio Alaniz y Ezequiel Angelini.La Crema gana la serie de cuartos por 1 a 0 tras la victoria conseguida el viernes pasado en el Lucio Casarín por 69 a 61. Las mayores urgencias, por tal motivo, pasan por el dueño de casa al que solo le sirve la victoria para seguir en carrera y aspirar a un hipotético tercer duelo, el viernes 19 en Rafaela.Como en todo play off, será importante llegar a los minutos finales con el marcador parejo para intentar capitalizar esa presión. En la ida se dio de esa manera y el elenco de Marcelo Miretti pudo sacar la ventaja inicial.Los demás partidos serán: a las 21.30 Brown de San Vicente (0) vs. Talleres de Villa Gobernador Gálvez (1); y Unión de San Guillermo (0) vs. Platense de Reconquista (1). El domingo a las 20.30 Sportsman de Villa Cañás (0) vs. Argentino de Firmat (1).