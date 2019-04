Gremios estatales aceptaron la oferta salarial del gobierno

Los gremios estatales aceptaron en el mediodía de ayer la oferta salarial elevada el pasado martes en la mesa paritaria por el gobierno santafesino.El primer gremio en darle luz verde al ofrecimiento de aumento salarial de 15% más cláusula gatillo fue la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) que por "amplia mayoría" decidió aceptar la oferta que será abonada por planilla complementaria en los próximos días.En tanto el sindicato Asociación Trabajadores del Estado (ATE) también aceptó la propuesta en una votación que desde temprano prometía ser "holgada" y que luego se plasmó en la asamblea que se desarrolló en el auditorio ATE Casa España de la ciudad de Santa Fe."El 83 por ciento votó por la afirmativa, mientras que el 17 por ciento por el rechazo", resumió Jorge Hoffmann, secretario general de ATE.Entre los puntos más destacados de la oferta para ambos sectores, se destaca el incremento salarial del 15 por ciento, un porcentaje que irá en compensación a la inflación de los meses diciembre, enero, febrero y marzo (este último estimado, ya que aun no fue publicado). Además se aplicaría a partir de los sueldos de marzo de 2019.Recordemos que el pago de las diferencias salariales adeudadas por cumplimiento de la política salarial 2018 está incluida y que establece la aplicación automática de la cláusula gatillo una vez que la inflación haya superado el aumento otorgados (del 15 por ciento)."Es una buena política salarial pero con la aclaración que no nos alcanza porque la situación de los trabajadores no se puede resolver hoy con política salarial", expresó Hoffmann y agregó que "los trabajadores destinábamos el 5 por ciento de los salarios a las tarifas y hoy tenemos que destinar entre un 20 y un 25 por ciento, los medicamentos subieron un 500 por ciento, la disparada de los alimentos. Son situaciones que no podemos discutir en la paritaria pero impacta en nuestros bolsillos, pero creo que hemos logrado una política salarial razonablemente buena en función de la situación que vive el país", relató el representante gremial.En tanto, desde UPCN manifestaron que “destacamos la decisión de los trabajadores, considerando las distintas realidades de cada sector, debido al amplio abanico de funciones y agrupamientos que cumplen en la Administración Central”, indicaron en un comunicado.Además expresaron que “la aceptación de la propuesta demandó un arduo trabajo en el marco de la Paritaria Central, donde primó el diálogo y el equilibrio para llegar a esta instancia que fuera elevada a consideración de los trabajadores, a pesar de los difíciles momentos por el que atraviesa nuestra República”, continúa.Finalmente, el texto indica que “ya aprobada la propuesta salarial 2019, ahora comienza un intenso trabajo de las Comisiones Mixtas Jurisdiccionales y Comisiones Técnicas, para comenzar a abordar temáticas particulares de cada sector laboral”, destacaron.