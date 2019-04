FESTRAM quiere el aumento de manera inmediata

La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (FESTRAM) reiteró ayer que el incremento del 12% correspondiente al mes de marzo, logrado esta misma semana, debe pagarse en planilla complementaria antes de que finalice el mes de abril, para proteger, de esta manera, ese concepto del impacto inflacionario del mes.Recordemos que en la paritaria lograda, los municipales dispusieron de un aumento del 15 %, que será abonado desdoblado como consecuencia del “pago retroactivo del 12% correspondiente a Marzo”, extendiéndose al mes de mayo el 3% restante, siempre que la inflación acumulada no supere ese 15%, según lo establecido en el encuentro paritario por el gremio. En tal caso, se abonará el acumulado de inflación que fije el IPEC (Instituto Provincial de Estadísticas y Censos)."Con los haberes de Abril -que corresponden abonarse en el último día hábil de este mismo mes- debe incluirse también el aumento del 12% de marzo. Con el pago de los salarios del mes de Mayo debe incluirse el 15 % de aumento, siempre que la inflación acumulada no supere ese porcentaje, teniendo en cuenta la aplicación automática de la Cláusula Gatillo", relató ayer la FESTRAM en un comunicado puntilloso.Además dijeron que "los trabajadores y trabajadoras de los Municipios y Comunas deberán percibir en el transcurso del mes de abril un 24% de aumento respecto al salario del mes de Febrero, compuesto por el retroactivo de marzo y porcentaje acordado en la paritaria", sostuvieron.Asimismo se aclara que el incremento acordado debe incluirse a jubilados y pensionados, como también a todo el personal remunerado en Municipios y Comunas, sean ellos Permanentes, No Permanentes, Contratados y cualquier otra relación de empleo transitorio. El Salario Mínimo Garantizado de Bolsillo (SMGB), incluyendo presentismo se ubica en $24.500.- siempre que la inflación no supere el 15%, de lo contrario se aplica el índice inflacionario IPEC.