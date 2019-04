Santiago Bal se retirará del espectáculo

Santiago Bal anunció su retiro del mundo del espectáculo: "Me despido como siempre soñé", enfatizó el querido actor.A pesar de que formaba parte del elenco de "Nuevamente juntos" con Carmen Barbieri y Fede Bal, el capocómico anunció su alejamiento de las tablas a los 83 años.Santiago Bal, uno de los grandes artistas del medio argentino, con una dilatada trayectoria tanto en televisión, como en cine y teatro, anunció a los 83 años su retiro del mundo del espectáculo, informó Teleshow.La decisión del capocómico fue sorpresiva porque formaba parte del elenco de Nuevamente Juntos, la obra que junto a Carmen Barbieri y Fede Bal fue un éxito en el verano de Mar del Plata y actualmente se presenta en el Multitabaris de la avenida Corrientes.La noticia la dio a conocer Angel de Brito a través de su cuenta en Twitter, quien dijo que se había suspendido una función de Nuevamente Juntos por una descompensación de Santiago Bal. Su hijo, Federico, le respondió por la misma vía."Angel querido, papá está bien, no hubo descompensación, suspendimos hoy la función ya que no tenía fuerzas, es un tipo grande y decidimos cuidarlo. Por suerte está todo bien", escribió el joven actor.Sin embargo, instantes después el propio Fede Bal confirmó en diálogo con Teleshow que su padre ya no formará parte de la obra que comparten y que se aleja del mundo del espectáculo.Este medio también se comunicó con Carmen Barbieri, quien también se refirió a la decisión de su exmarido: "Santiago llegó al teatro con mucho dolor de cuerpo, le costaba caminar y se sentó en la platea. El productor Guillermo Marín habló con todo el mundo y Santiago dijo que no podía seguir trabajando, que se retiraba el día de hoy"."Todo el elenco lloraba porque lo adoran y porque es un elenco maravilloso, que nos llevamos todos bien", agregó.'Los quiero mucho, me despido con un gran éxito que hicimos en Mar del Plata, feliz de hablar trabajado con mi hijo y con este elenco tan hermoso', fueron las palabras de Santiago", cerró la capocómica.A través de la cuenta de Nuevamente Juntos en Twitter también hicieron referencia a la decisión del capocómico: "Con 83 años, una enorme y destacada trayectoria tanto en cine, como en teatro y televisión, y luego de haber cumplido su último gran deseo artístico – el volver a compartir escenario junto a su hijo y su ex mujer – Santiago Bal anunció en esta noche de miércoles su retiro voluntario de la profesión", arrancó el posteo."Con una charla muy emotiva comunicó a sus compañeros la decisión tomada. El hecho ocurrió cuando al llegar al teatro Multitabarís para ofrecer la primer función de esta semana, se dio cuenta de que su cansancio y falta de energía (totalmente comprensibles para su edad) volvieron a dar señales de que ya no puede llevar diariamente adelante un espectáculo de tal magnitud", siguió la publicación."Tal como él mismo manifestó: 'Siento que estoy en mi mejor momento para tomar esta decisión. Me despido con el espectáculo que siempre soñé, con este género que tantas satisfacciones supo darme a lo largo de mi vida, y luego de haber tenido el enorme placer y honor de ser dirigido por mi hijo. Siento además que le paso la posta a los mejores: Carmen y Federico'", prosiguió.En ese sentido, indicó: "Nadie mejor que ellos para seguir adelante con este género. Mi agradecimiento y mi amor para todos los que hicimos este precioso éxito llamado Nuevamente Juntos y en especial al público que a lo largo de tantos años me abrazó fuertemente con cada aplauso que guardaré eternamente en mi corazón"."Por este motivo la función de mañana jueves también quedará suspendida para retomar el día viernes a las 21 con un espectáculo renovado y adaptado a su ausencia sobre el escenario. Seguramente Santiago seguirá acompañándolos casi a diario como un espectador más porque es un pilar fundamental de esta maravillosa revista", concluyó.