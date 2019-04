Juventud, otro descenso salteño

Otro equipo salteño descendió ayer. Juventud Antoniana no le pudo ganar a San Martín de Formosa y descendió al Regional Federal Amateur. El santo debía ganar para salvarse y lo estaba haciendo con un tanto de Ricardo Gómez, a los 29 minutos del segundo tiempo. El propio Gómez fue expulsado luego y vino el empate de los formoseños, sobre la hora, de Gustavo Suárez.De este modo, San Martín ganó el triangular, aunque quedó igualado con los equipos salteños pero por mejor diferencia de gol y confrontación mutua se salvó, por lo que mantuvo la categoría en el Federal A. Juventud descendió junto con Gimnasia y Tiro al Regional Federal A, la cuarta categoría del fútbol nacional, en la que participarán recién en el 2020.En el Regional Amateur actual está participando Central Norte, dirigido por el rafaelino Ezequiel Medrán.COMO SIGUE LA REVALIDALos cruces quedaron así: Sp. Las Parejas vs. Sansinena; Estudiantes de San Luis vs. Chaco For Ever; Dep. Madryn vs. Villa Mitre y San Martín de Formosa vs. Huracán Las Heras.