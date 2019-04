Díaz ante Pérez en Catamarca y por TV

Todo listo para la octava pelea del rafaelino Gabriel Omar Díaz en el plano rentado. El pupilo de Rubén Giménez, y representante del gimnasio MosquiBox de nuestra ciudad, se presentará por segunda vez en el año esta noche en el Polideportivo Fray Mamerto Squiú de Catamarca ante Oscar Fabián Pérez, a 8 rounds en la división superwelter. El Loco, de 21 años y actualmente en el décimo lugar en el escalafón nacional de los superwelter, tiene un récord positivo de 6 victorias (1 ko) y una derrota, y viene de lograr su mejor victoria el pasado 2 de febrero por puntos al vencer por puntos en una gran pelea a Emiliano Pucheta en Necochea. Su rival cuenta con mucha más experiencia, ya que el rosarino tiene 34 años y acumula un registro de 9 victorias (4 antes del límite), 17 derrotas (6 por ko) y 5 empates. El dato positivo es que suma 3 derrotas consecutivas y en su última pelea cayó en Charata ante Gonzalo Chaparro en noviembre del año pasado. Ayer, el boxeador rafaelino dio un peso de 68.400 kg, mientras que Pérez marcó en la balanza 67.300 kg. Cabe destacar que la velada será televisada por TyC Sports para todo el país en vivo y en directo a partir de las 23.* Categoría Welter, 10 asaltos, Miguel “La Joya” Barrionuevo vs. Juan Eleuterio Lencina (Bs. As.).* Categoría Gallo, 10 asaltos, por el título sudamericano, Nazarena “Capricho” Romero (5-0 con 3 Ko) vs. Marianela Soledad Ramírez (4-4 con 1 Ko, Chaco).* Categoría Supermediano, 4 asaltos, Gabriel Cornejo (debutante, Catamarca) vs. Germán “La Bomba” Alfaro (2-2 con 1 Ko, Salta).* Categoría Superligero, 4 asaltos, Walter “Nene Malo” Saravia (3-3 con 1 Ko, Catamarca) vs. Gustavo Damián Reales (6-3 con 3 Ko, Salta).