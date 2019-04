Marconi en la cuerda floja

BUENOS AIRES, 12 (NA) - Un grupo de árbitros vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le pedirá la renuncia a Guillermo Marconi, titular de uno de los gremios, quien adelantó públicamente que no está dispuesto a dar un paso al costado. Según reconoció a NA uno de esos referís, afiliado al SADRA, la decisión está basada en que "Marconi no representa los intereses" de los jueces y eso se dará en una reunión el próximo 23 de abril.Sin embargo, en declaraciones formuladas a Radio La Red, el gremialista, que tiene serias diferencias con la conducción de la AFA, negó de manera tajante que piense renunciar. "Ni un paso atrás vamos a dar. Si alguno de los muchachos no está de acuerdo con lo que resolvió la organización gremial, sabrá qué tiene que hacer", reconoció. Marconi, que preside ese gremio desde su creación hace 32 años, culpó a "(Pablo, secretario ejecutivo de la presidencia de AFA y mano derecha de Claudio Tapia) Toviggino de cooptar a árbitros nuestros de categorías menores". En realidad, esos referís renunciaron al SADRA por una sugerencia de la casa madre del fútbol argentino.