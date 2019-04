Rectores debatieron sobre la realidad del sistema educativo

Durante el octogésimo primer Plenario que se realizó en Córdoba, se eligieron las nuevas autoridades del CIN que por primera tendrá a una mujer en la vicepresidencia: Delfina Veirabé. También comenzó la agenda de actividades por los 70 años de gratuidad universitaria.



El rector de la UNL Enrique Mammarella participó del 81° Plenario de Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que se reunió en la provincia de Córdoba lunes y martes, con la organización de la Universidad Nacional de Córdoba.

"Todos los rectores y las rectoras de las universidades nacionales nos reunimos en Córdoba para desarrollar el 81 º Plenario del CIN. Se concretó a un año de la Conferencia Regional de Educación Superior y, por tanto, uno de los balances realizados tiene que ver con la implementación del Plan de Acción definido en aquel encuentro. Además, debatimos en torno a la realidad del sistema educativo en general y, en particular, sobre el sistema universitario; analizamos las perspectivas respecto a la ciencia y la tecnología del país", aseguró Mammarella.



Nuevas autoridades

Durante el encuentro se definieron las nuevas autoridades del CIN y cabe resaltar que por primera vez una mujer ocupa la vicepresidencia del Consejo. A la vez, el encuentro sirvió de marco para iniciar las actividades que se llevarán a cabo durante 2019 con motivo de conmemorar los 70 años de gratuidad universitaria en el país.

"Hubo cambio de autoridades para el período 2019-2020. El presidente es Jaime Perczyk, rector de la Universidad Nacional de Hurlingham, en tanto que la vicepresidenta es Delfina Veiravé, rectora de la Universidad Nacional del Nordeste, primera mujer de la historia en ocupar este cargo en el CIN. Además, quedaron conformadas todas las comisiones entre las que la Universidad Nacional del Litoral quedó al frente de la correspondiente a Ciencia, Técnica y Arte", indicó el rector.

Por su parte, el ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación, Alejandro Finocchiaro, presentó las próximas líneas de acción de la cartera que lidera y destacó la importancia del aporte del sistema universitario en las políticas públicas nacionales.

“Nuestras universidades públicas siempre han sido, son y serán actores centrales para enfrentar todo tipo de desafíos a futuro para el país. Los postulados de la reforma y de la gratuidad universitaria no son objetos de museo y deben seguir profundizándose”, expresó el ministro.

Asimismo, el secretario de Políticas Universitarias, Lic. Pablo Domenichini, escuchó los reclamos y propuestas de los rectores en relación con la situación actual del sistema universitario. “Celebro que podamos plantear aquellos escenarios en los que sabíamos que íbamos a estar de acuerdo y en los que no para enfocar aquello que aporte, mejore y construya más y mejor educación pública”, destacó.



Formación con perspectiva de género

"Además, discutimos una propuesta vinculada a la aplicación de la Ley Micaela en todo el sistema universitario nacional. En el Plenario contamos con la presencia de Néstor García, padre de Micaela, quien es miembro de la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias (RUGE) del CIN desde su cargo en la Universidad Tecnológica Nacional. Las universidades nacionales debemos comprometernos en formar no sólo profesionales de excelencia sino también ciudadanos de bien; por eso es necesario trabajar en este sentido para que seamos consecuentes entre la palabra y la acción".



70 años de gratuidad universitaria

El plenario fue el marco para inaugurar la agenda de actividades que este año el CIN llevará a cabo con motivo de la conmemoración de 70 años de gratuidad universitaria en Argentina. Autoridades universitarias y representantes gremiales y estudiantiles participaron del multitudinario acto.

Al respecto, Mammarella aseguró que "en este contexto también realizamos un acto por los 70 años de gratuidad universitaria en la Argentina. Fue el comienzo de una serie de actos y acciones vinculadas a este tema a lo largo de todo el año. Es necesario que todos pongamos en valor el hecho que nuestra educación superior tenga una enseñanza no arancelada. Es un derecho de todos por el que tenemos que trabajar cotidianamente".