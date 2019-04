AFA plus de Atlético: charlarán con el DEM

Por Adrián Gerbaudo (Redacción LA OPINION).- La Vecinal del Barrio Alberdi llegó al Concejo Municipal un planteo con respecto a las excepciones realizadas a la Asociación Mutual Social y Deportiva Atlético de Rafaela, a partir de la cual se le habían permitido construcciones fuera del Reglamento de Edifcación para posibilitar la llegada del AFA Plus. Las mismas se dieron hace 7 años y todo hacía suponer que "la Crema" iba a ser una de las primeras en utilizar este sistema de identificación biométrica de los hinchas. Muchos fueron a registrarse y aún conservan un carné que nunca pudieron usar: jamás se implementó el AFA Plus y ahora hay un juicio entre el proveedor (Telecom) contra la Asociación del Futbol Argentino. Sin embargo, Atlético debe resguardar todo el material. Y está habilitado por el Concejo y el Ejecutivo para realizar esas construcciones. Consecuentemente, el Cuerpo Legislativo tomó la decisión de realizar una consulta con el Fiscal Municipal, Daniel Galloppo y con las áreas técnicas del DEM para analizar futuros pasos.Patricia Chicco y María Elena Kugler, Presidenta y Secretaria de la Vecinal, plantearon que los vecinos les reclaman permanentemente por la inseguridad que se genera a partir de estas excepciones. "Nunca las usaron y las aprobaron en 2012. Les permitieron construir fuera de la línea de edificación. Nadie quiere pasar por esas veredas porque da inseguridad", dijo Chicco.Eduardo Gays, presidente de la AMSyDAR, ratificó la legalidad de las construcciones. "Le presentamos recientemente los planos a la Municipalidad para que habilite las modificaciones que necesitamos para trasladar la Mutual a a sede de Dentesano y Urquiza", explicó.El Presidente del Concejo Municipal, Raúl "Lalo" Bonino organizó la reunión para ver si se podían acercar las partes, pero pareció imposible. En dos oportunidades preguntó acerca de la funcionalidad de esas edificaciones. "Le intentamos dar alguna. Hasta hace 4 o 5 meses, no tenían ninguna", detalló Gays. Igualmente, más tarde, ante la prensa, dijo que podrían remover las edificaciones "semi-abierta" de calle 1º Junta. Las otras, tomaron las decisiones de cerrarlas y guardan todos los elementos de AFA Plus, porque todavía nadie puede dar certeza sobre si se implementará o no (algo que fue ratificado por el propio Bonino: ni en la ahora Agencia de Deportes de la Nación lo saben). Incluso, indicó que hace un mes, oficiales de Justicia llegaron a hacer un relevamiento de ese material porque son "custodios oficiales" de esos elementos.Jorge Muriel fue claro: "el problema es que la ordenanza no tiene una prescripción para esas excepciones. Sino, sería todo más fácil", dijo. Teniendo en cuenta experiencias anteriores con otras excepciones (como por ejemplo, la Recova) es algo que el Concejo debería tomar en cuenta para futuros casos.¿Qué pasaría si se derogara la ordenanza de las excepciones? "Sería una complicación para el club, porque perderíamos un espacio que no tenemos", sentenció Gays.Ante esta situación, los concejales decidieron avanzar con la posibilidad de diálogo con el Fiscal Daniel Galloppo (quien le contestó a la vecinal diciendo que estaba todo en regla) y con las áreas técnicas del Municipio para barajar distintas alternativas.