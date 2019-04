Muriel quiere reducir el personal político y que la oposición controle las cuentas

En la mañana de ayer, el candidato Fernando Muriel junto con Alejandra Tiraboschi y el resto de los integrantes de Rafaela Puede Más (FPCyS) presentaron sus propuestas para la ciudad, de cara a las elecciones del próximo 28 .

"Nuestra campaña tiene que ver con la austeridad y la transparencia. Todos los miércoles, de aquí al final de las elecciones, vamos a presentar los ejes de trabajo. Queremos trasladarle lo que pensamos a los ciudadanos de Rafaela y que a partir de eso tenga la información suficiente para saber si nos va a acompañar con su voto o no", sostuvo en diálogo ante los medios de la ciudad.

Por su parte dijo que "venimos trabajando con equipos técnicos desde 3 o 4 meses y es todo lo que hemos recogido de la experiencia de haber recorrido la ciudad, el contacto con los vecinos y por un convencimiento personal y grupal. Hay que ser muy austeros en cada uno de los gobiernos, los estamentos del Estado que nos permitan ahorrar para derivar ese dinero que se produce a través de un ahorro en los servicios que se prestan a los vecinos", expresó Muriel y agregó que "en la caso de la austeridad vamos a reducir el actual gabinete de cargos, donde hay 54 cargos políticos, para establecer unos 30, que serán los que nos acompañen en el Gabinete a partir del 10 de diciembre. Ese ahorro, que ronda los 20 millones de pesos anuales, poder volcarlos al servicio de los vecinos. Específicamente lo que nosotros tenemos pensado es a seguridad, que es algo que vecinos diciendo desde el 19 de diciembre donde presentamos el partido", destacó.

Otro de los ejes presentado por Rafaela Puede Más tiene que ver con el control de las cuentas municipales. “Vamos a poner en manos de la oposición representada en el Concejo Municipal el control de las cuentas públicas”, aseguró. Así, serían los legisladores opositores a su gestión los que designen quien estará al mando del área de Control de Gestión y Auditoria, que podrán ser profesionales de las Ciencias Económicas. “Necesitamos que los ciudadanos estén tranquilos y sepan cuál es el destino de sus recursos, como Intendente tendré la tranquilidad de que las cosas que se hagan dentro de mi gobierno sean compatibles con la ley”.

La intención del precandidato, en este sentido, es que también se monitoreen y evalúen cada uno de los programas municipales que se pongan en marcha, pero evitando que se cree una estructura aparte del área de Auditoría hoy ya existente.

“Estoy en desacuerdo con que se sigan creando nuevas estructuras, en este caso un instituto autárquico que viene a controlar o a monitorear. Creo que entre el personal municipal de planta existe gente capacitada que va poder realizar esa tarea de monitoreo. No es necesario seguir generando cargos para continuar haciendo más complejo al Estado y albergando militantes”, destacó.



ELIMINA LA JEFATURA DE GABINETE

Siendo muy enfático, Muriel dijo que uno de las primeras acciones que llevará a cabo será la de eliminar la jefatura de gabinete: "voy a eliminar las subsecretarías que son aquellas que generan una estructuras de estancamiento que no se traducen en una mejora de la administración municipal. Además también tienen coordinaciones por debajo y que lo que hicieron es taponar al empleado de carrera que quiere prestar su servicio y colaborar activamente con la administración", dijo el candidato y siguió: "pienso eliminar la jefatura de Gabinete porque la última experiencia que hemos tenido a partir del actual funcionario que la ocupa, contribuyó a alterar el diálogo político con los opositores y con todas aquellas instituciones de la ciudad, además de que no ha sido buena su gestión. Les voy a pedir a los funcionarios una dedicación full time, cosa que no se da ahora. Hay funcionarios que siguen cumpliendo el doble rol, por un lado el de políticos y por el otro de profesionales", remarcó.

En tanto, cuando le preguntaron por el desempeño de Marcos Corach, al frente de la misma, dijo que su función "no ha sido buena la gestión del Jefe de Gabinete actual, y me gustaría que rinda cuenta de lo que ha hecho hasta el momento. Todo le corresponde al Intendente y yo quiero ser ese Intendente que coordine el Gabinete y que además trabaje junto a ellos dando instrucciones", relató. Recordemos que Corach y Muriel habían tenido un cruce, hace un tiempo atrás, cuando ambos hablaban de inseguridad. "Corach vino a decirme en nombre del intendente Luis Castellano que ellos entendían que yo podría convertirme en una amenaza electoral, que iban a hacer hincapié en adelante en el tema de la inseguridad y que iban a recaer sobre mí todas las consecuencias respecto de eso", había relatado Muriel.

A modo de cierre dijo que "nosotros no hicimos campaña sucia, nosotros recibimos algunos ataques en las Redes y ahora en algunos carteles. Todo forma parte de la política, y creo que no hay que darle tanta importancia a eso, y sí hacer ejes en la propuestas", concretó.