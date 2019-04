El Gobierno salió a aclarar que no prevé aplicar controles de precios

BUENOS AIRES, 11 (NA).- El jefe de Gabinete, Marcos Peña, negó ayer que el Gobierno vaya a aplicar una política de control de precios, al sostener que en Cambiemos no creen en ese tipo de políticas. No obstante, dijo que se instrumentarán "mecanismos" para "acordar precios" con empresas."Nunca anunciamos control de precios ni haremos control de precios porque no creemos en eso. Sí trabajaremos con todos los mecanismos que se pueda para acordar posibles precios con las empresas, pero no vamos a hacer control de precios", reafirmó el funcionario durante su intervención en la Cámara de Diputados, donde concurrió para brindar un informe de gestión.Ante las versiones que indicaban un inminente anuncio de congelamiento de precios en el marco del plan "Precios Cuidados", Peña le bajó el tono a esa hipótesis pero fue ambiguo ya que no descartó acuerdos con empresas para fijar valores más accesibles para los consumidores.De esta manera, Peña pareció dar cumplimiento a una orden que bajó de la Casa Rosada, consistente en borrar la palabra "control" del anuncio sobre acuerdo de precios, un término que podría potencialmente "asustar" a los sectores de la producción y comercialización, más allá de que en los hechos no difiera demasiado el paquete de medidas.Peña dio estas explicaciones tras un planteo del diputado del Frente para la Victoria Darío Martínez. "El 6 de abril usted dijo que el control de precios era un fracaso, y el 9 de abril lanzaron el nuevo programa para controlar los precios. Sus mentiras no resisten ni tres días", había "pinchado" el neuquino.Peña sostuvo que el Gobierno no va a "recorrer el camino al fracaso" porque no cree "en una economía cerrada" dirigida por un Estado "autoritario". "El mercado interno no alcanza, lo demuestran 50, 70 años de historia. Hay que generar otra lógica de producción, integrarnos al mundo. Díganselo a los argentinos con claridad. Digan que quieren una economía cerrada. Nosotros diremos lo contrario y los votantes discernirán", desafió.Para el jefe de Gabinete, "es imposible mejorar la realidad concreta del bolsillo de los argentinos sin una actitud mas positiva en nuestro vinculo con el mundo"."Una Argentina cerrada es una Argentina empobrecida. Hoy la Argentina tiene abiertas las puertas de todo el mundo. Claro que no tenemos las puertas abiertas de un régimen dictatorial como el de Venezuela. No es un tema ideológico. El Gobierno anterior firmó alianzas estratégicas con Rusia y China y nosotros honramos esas alianzas estratégicas", explicó.FRIGERIO TAMBIENMás temprano, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, había rechazado que el Gobierno esté analizando un "congelamiento de precios" u otras de las "medidas que han fracasado en el pasado"."No hablamos de congelamiento de precios", afirmó el funcionario en declaraciones formuladas en la Quinta de Olivos al término de la reunión de Gabinete, donde señaló que la gestión del presidente Mauricio Macri no quiere repetir "recetas que han fracasado en el pasado".En ese sentido, el integrante del Gabinete señaló que el Gobierno está "trabajando" junto a sus "socios de Cambiemos" previo a la reunión que se realizará este jueves con gobernadores de dicho espacio sobre "medidas que intenten que este camino tan difícil pueda ser transitado con menos dificultad o dolor por una parte importante de la sociedad".Consultado sobre las próximas medidas para ayudar a la salida de la crisis económica que atraviesa la Argentina, Frigerio aclaró: "No vamos a explorar caminos que claramente no han dado resultados". En ese sentido, reiteró que "en los últimos 80 años el promedio de la inflación anual supera el 60 por ciento"."No vamos a repetir las recetas que han fracasados", subrayó el referente del PRO, tras explicar que "lo que avizora un futuro distinto en la lucha contra la inflación" es el Presupuesto "equilibrado que se votó el año pasado con el consenso de una parte de la oposición".El funcionario, además, indicó que "los acuerdos de precios en algunos rubros sensibles para una parte de la población tienen que ver con paliativos en un momento de crisis" y afirmó que "esto no condiciona la posición del Gobierno sobre la causa estructural de la inflación y cómo se resuelve a partir del equilibrio de las cuentas públicas".En ese contexto, señaló que "medidas electoralistas no hay, sino medidas para cuidar a los argentinos" en medio de las iniciativas que el Gobierno evalúa para asistir a los más afectados por el aumento de precios en el contexto inflacionario.