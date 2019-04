Sabiduría, una virtud... ¿actualmente en desuso?

En una acepción común, la sabiduría es una cualidad atribuida a quien posee una gran cantidad de conocimientos y se distingue por usarlos con prudencia y sensatez. La Biblia por ejemplo dice…”Dichoso el hombre que piensa en la sabiduría y busca la prudencia, el que presta atención a sus caminos y se fija en sus sendas”…Ahora bien, si pienso que es para mí la sabiduría, la definiría como la capacidad de pensar reflexivamente, obrar con sensatez en un marco de valores y sentimientos positivos, en consecuencia podría decir, que quién no sabe amar no puede acceder a este don maravilloso, ya que el amor suaviza, da oportunidades y ayuda a sanar.

Cuando uno analiza la conducta de una persona, rápidamente se puede detectar si es sabia o no y no pasa solo por la ignorancia intelectual, sino por las actitudes, las acciones, las reacciones y muy especialmente las formas.

Vayamos a un ejemplo concreto, si una persona comienza insultarme porque pienso de tal o cual manera y yo le respondo con insultos, no hay diferencia entre las dos, pero si trato de escucharla y responderle con respeto, aceptando que piensa distinto, no compartiendo y no descalificándola por eso, sino intentando que comprenda mis fundamentos y no los comparta tampoco, pero los respete, me habré comportado como una persona sabia. El secreto es aceptarnos aunque pensemos distinto y no que compartamos.

Otro ejemplo es cuando una persona tiene una conducta intachable y tropieza con gente que no lo tolera y desea provocarla de toda manera para que se equivoque, se exaspere y reaccione y aún así esa persona, sigue como si nada, no solo no se exaspera, sino que responde tranquilamente y con gran seguridad…esa es verdaderamente sabia.

Por ejemplo Albert Einstein, dijo:- si quieres entender a una persona, no escuches sus palabras, observa su comportamiento…. Jhon Mawell:- en la vida a veces se gana, otras veces se aprende…Paulo Coelho:- No midas tu riqueza por el dinero que tienes, mídela por aquellas cosas que tienes y que no cambiarías por dinero…Anónimo:- Un hombre inteligente jamás se irritaría si tuviera delante siempre un espejo y se viera cuando discute…Madre Teresa de Calcuta:- A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería mucho menos si le faltara una gota…Buddha:- La reflexión es el camino hacia la inmortalidad; la falta de reflexión, el camino hacia la muerte…Napoleón:- Los sabios son los que buscan la sabiduría; los necios piensan haberla encontrado…Pitágoras:- Educad a los niños, y no será necesario castigar a los hombres… Johann Kaspar Lavater:- Si quieres ser sabio, aprende a interrogar razonablemente, a escuchar con atención, a responder serenamente y a callar cuando no tengas nada que decir…Aristóteles:- El ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona…Jorge Luis Borges:- He cometido el peor pecado que uno puede cometer. No he sido feliz…Jimi Hendrix:- El conocimiento habla, pero la sabiduría escucha…Juan Pablo II:- Las políticas familiares basadas en la esterilización masiva, en la promoción del aborto o del divorcio producen resultados dramáticos: la desintegración de la célula fundamental de la sociedad…Así podría seguir , diez, veinte, cien hojas, con pensamientos de personas sabias que orientarían a esta sociedad tan desorientada, pero el problema es que no se lee, ni se escucha, se grita, se insulta, se agrede y se arrinconó a la reflexión, porque es como que las personas prefieren no pensar y de esa manera va tornándose una humanidad deshumanizada…Es que estamos tan ciegos que no vemos la terrible ignorancia espiritual que envuelve al mundo?

Si queremos recuperar algo de sabiduría, pensemos, reflexionemos y siempre elijamos dejarle a nuestros niños un mundo más justo, más limpio, más humano y aun que suene cursi, un mundo lleno de amor, de tanto amor que ahogue el odio y lo destruya definitivamente.

La Sabiduría es un don, una virtud, que si realmente la dejamos en desuso, sufriremos la destrucción de la humanidad.