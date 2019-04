Ambientalistas le respondieron a Macri: "dijo una barbaridad, confunde a la gente"

Las declaraciones de Mauricio Macri -presidente de la Nación- en relación al fallo originado en Entre Ríos que ampara a los ambientalistas, y limita las aplicaciones en los campos cercanos a escuelas rurales, sigue dando que hablar.

"UNA BARBARIDAD

TRAS OTRA..."

Esta vez fue el turno de Daniela Verzeñassi, coordinadora de la Asociación por Entre Ríos sin Agrotóxicos Basta es Basta, quien de acuerdo a un informe de Infocampo aseguró que el Presidente dijo "una barbaridad atrás de otra", cuando aseguró que "el fallo es irresponsable, porque pone en riesgo más del 20% de la capacidad productiva agroindustrial de la Provincia".

SORPRESA TOTAL

"Nos sorprendió que hablara del tema en Gualeguaychú, porque el Municipio es un ejemplo en relación a la apuesta por la alimentación sana y soberana sin uso de agrotóxicos (SIC). De todas maneras, lo hizo adentro de la Sociedad Rural, y desde ese lado es entendible", arrancó Verzeñassi en declaraciones al programa De Acá en Más, que conduce María O’Donnell por Radio Metro 95.1.

EN REALIDAD, SIRVIO

Sin embargo, la activista reconoció que la palabra del Presidente "nos sirvió", porque "no sabíamos cómo visibilizar la cuestión más allá de la Provincia".

"En octubre pasado ganamos un primer amparo a través del que reclamábamos tomar distancia para las aplicaciones respecto de las escuelas rurales. Actualmente, tenemos una ley de Fitosanitarios que tiene una resolución que protege a las poblaciones urbanas 3.000 metros de las pulverizaciones aéreas y 1.000 de las terrestres. Si los que vivimos en ciudades tenemos el derecho a no recibir el veneno (SIC) en forma directa, la población rural debería tener la misma posibilidad", explicó Daniela Verzeñassi.

Además, aseguró que en Entre Ríos el paisaje que se ve es de "escuelas rodeadas con plantaciones agroindustriales, generalmente de soja".

"NO ES CIERTO..."

También dijo que "no es cierto lo que dijo Macri de que se perdería el 20% de la producción, no hay datos que comprueben eso. El Gobierno provincial no sabe qué es lo que hay, no hay relevamientos serios", remarcó, y reiteró que "no es verdad que con este fallo se pierda ningún tipo de producción".

CAMPOS PRODUCTIVOS

En ese sentido, la ambientalista dejó en claro el reclamo.

"Queremos los campos produciendo, pero produciendo alimentos para el pueblo, no granos para alimentar a ganado en algún lugar del mundo. Esas cosas son las que nos molestan del presidente y de otros, que salen a hablar para confundir a la población", sentenció finalmente.

TEXTO DE UNA NOTA

Señor presidente: nuestros gurises merecen el mismo ambiente que Antonia

Mientras en Gualeguaychú están presentes los máximos expertos internacionales en agroecología, el Presidente se aferra a un modelo de agricultura que está agotado, mata y arruina el suelo fértil, el bolsillo de cada productor endeudado en dólares, las demás actividades productivas, los alimentos y la salud de cada uno de los entrerrianos, y especialmente a nuestros niños y niñas rurales, además de provocar el éxodo del campo.

Justamente habla en la Sociedad Rural, en Gualeguaychú, mientras sus productores se capacitan en una Diplomatura en Agricultura orgánica y Ganadería Regenerativa con tres figuras de probado éxito en miles de hectáreas agroecológicas que producen toneladas de alimentos saludables y emplean cada vez más personas, se le ocurre al Gobierno nacional demostrar su brutal ignorancia de saberes técnicos al decir que se “pone en riesgo más del 20 % de la capacidad agroindustrial productiva de la Provincia que es este fallo irresponsable alrededor de las escuelas en los no se puede aplicar fertilizantes. El Gobierno de la Provincia tiene que tener una posición muy activa y clara para no destruir empleo por una ley absurda que no se basa en ningún rigor científico"

Confunde un fallo con una ley y presiona a la Justicia

UN FALLO NO ES UNA LEY SEÑOR PRESIDENTE. LEA NUESTRA CONSTITUCION, ahí entenderá cosas como que los jueces dictan sentencias y no leyes, y otros hallazgos aún mayores como la “división de poderes”.

Se atreve a opinar sobre la irresponsabilidad de poderes provinciales que no han legislado al respecto. El fallo prohíbe la utilizacion de sustancias químicas de síntesis (agrotóxicos) en las producciones agrícolas. La agroindustria no utiliza solamente FERTILIZANTES en una Provincia cuyo suelo está destrozado por el uso indiscriminado de agroquímicos.