Inferiores de Primera B

El pasado sábado se jugó un nuevo capítulo del torneo Apertura de Divisiones Inferiores de la Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol. Por la zona Norte se jugó el segundo capítulo, mientras que en la Zona Sur se disputó la tercera con Atlético Esmeralda quedando libre.



ZONA NORTE



Sexta División: Dep. Aldao 0 - Arg. Humberto 1 (Ángel Rojas), Dep. Ramona 2 (Laureano Gazzola x 2) - Ind. Ataliva 1 (Cristian Maldonado), Bella Italia 2 (Facundo Alvarez y Jairo Geist) – Arg. Vila 2 (Pablo Moreyra y Aex Mecal), Sp. Roca 4 (Cristian Lencina, Joaquín Bruneri, Juan Fraire y Santiago Fraire) - Dep. Tacural 1 (Lucas Suárez), Moreno 0 - Tiro Federal 1 (Juan Retamozo).



Séptima División: Dep. Aldao 1 (Nicolás Guglielmone) - Arg. Humberto 1 (Mateo Sudano), Dep. Ramona 0 - Ind. Ataliva 2 (Máximo Abratte y Uriel Acuña), Bella Italia 5 (Bruno Lampert x 2, Marcos Stieben, Joaquín Heideffer y Juan Galarza) – Arg. Vila 0, Moreno 2 (Paulo Rosales y Héctor Britez) - Tiro Federal 0. Al Sp. Roca le dieron los puntos ya que Dep. Tacural no presentó la divisional.



Octava División: Dep. Aldao 0 - Arg. Humberto 1 (Gianfranco Grande), Dep. Ramona 1 (Manuel Iglesias) - Ind. Ataliva 1 (Mateo Ponzetti), Bella Italia 3 (Facundo Sem, Enzo Galizzi y Bruno Oroño) – Arg. Vila 0, Sp. Roca 3 (Lautaro Bonsegundo x 2 y Agustín Cassina) - Dep. Tacural 1 (Rodrigo Walker), Moreno 3 (Franco Yacob, Daniel Fernández y Facundo López) - Tiro Federal 0.



Novena División: Dep. Aldao 2 (Gabriel Guglielmone x 2) - Arg. Humberto 4 (Joaquín Trutali x 2, Stéfano Mezzadri y Valentino Sequeira), Dep. Ramona 2 (Gonzalo Oviedo y Santino Alvez) - Ind. Ataliva 1 (Uriel Gómez), Bella Italia 0 – Arg. Vila 2 (Uriel Imhoff y Kevin Carballo), Moreno 1 (Octavio Gadler) - Tiro Federal 0. A Tacural le dieron los puntos ya que Roca no presentó la divisional.



Próxima fecha (3°): Arg. Humberto vs Moreno de Lehmann, Tiro Federal vs Sp. Roca, Dep. Tacural vs Dep. Bella Italia, Arg. Vila vs Dep. Ramona, Ind. Ataliva vs Dep. Aldao.



ZONA SUR



Sexta División: Sp. Santa Clara 1 (Luka Burdisso) - Atlético (MJ) 1 (Alan Salguero), Florida de Clucellas 3 (Natalio Priolo, Carlos Biraghi y Agustín Acosta) – Bochazo 2 (Iván Giussani x 2), Zenón Pereyra 0 - Dep. Josefina 0, Talleres (MJ) 0 - La Hidráulica 4 (Enzo Marquez, Rodrigo Caballero x 2 y Sebastian Taborda), San Martín 1 (Juan Cruz Banchio) - Libertad EC 0.



Séptima División: Sp. Santa Clara 5 (Efrain Zanabria, Julian Caffarena, Federico Parola x 2 y Joaquín Bocco) - Atlético (MJ) 0, Florida de Clucellas 1 (Facundo Peralta) – Bochazo 1 (Erik Silva), Zenón Pereyra 0 - Dep. Josefina 0, Talleres (MJ) 1 (Agustín Bonino) - La Hidráulica 1 (Lautaro Quevedo). A Libertad EC le dieron los puntos ya que San Martín no presentó la divisional.



Octava División: Sp. Santa Clara 0 - Atlético (MJ) 1 (Damiano Jaime), Florida de Clucellas 0 – Bochazo 0, Zenón Pereyra 2 (Gastón Bruno e Ignacio Turaglio) - Dep. Josefina 2 (Román Elsener y Diego Herrera), Talleres (MJ) 0 - La Hidráulica 10 (Facundo Baudi, Mateo López, Martín Machado, Leandro Beli x 3, Brain Martínez, Leandro Sosa x 2 e Ignacio Rostagno). A San Martín le dieron los puntos ya que Libertad EC no presentó la divisional.



Novena División: Sp. Santa Clara 1 (Elvis Escalada) - Atlético (MJ) 3 (Joaquín Gallo, Tiago Godino e Ignacio Cornalis), Florida de Clucellas 0 – Bochazo 0, Zenón Pereyra 2 (Rodrigo Kapp x 2) - Dep. Josefina 3 (Lautaro Casado x 2 y Arian Sanabria), Talleres (MJ) 1 (Santiago Junco) - La Hidráulica 3 (Martín Gómez x 2 y Agustín Farías), San Martín 2 (Juan Cruz Canavessio y Mateo Zalazar) - Libertad EC 1 (Dante Mariotta).



Novena Especial: Zenón Pereyra 1 (Leonel Olivera) – Dep. Josefina 2 (Elías Wolf y Franco Núñez).



Próxima fecha (4°): Libertad E.C. vs Talleres (MJ), La Hidráulica vs Zenón Pereyra, Dep. Josefina vs Florida de Clucellas, Bochazo vs Sp. Santa Clara, Atlético (MJ) vs Atl. Esmeralda. Libre: San Martín de Angélica.