“Nuestros empresarios siempre cuidan el empleo”

Este martes, el intendente Luis Castellano visitó la empresa Juan Carlos Prola y Cía SRL que se ubica en calle Cerdán al 900.

Allí fue recibido por su fundador, Juan Carlos Prola y sus dos hijos, Claudio y Sandra, quienes le mostraron las instalaciones y la gran variedad de productos que la firma comercializa en distintos puntos del país desde hace 40 años.

El mandatario destacó que “nos debíamos una visita a la empresa Prola. Quedé sorprendido por todas las instalaciones, su prolijidad en la administración y el compromiso social con cada uno de sus empleados”.

“Me enorgullece como Intendente y a todo mi equipo, poder contar con este tipo de empresarios. Es una firma muy conocida y tradicional que ya lleva años trabajando, y que no piensa solo en el presente porque tiene muchos años a futuro”, señaló.

Además, hizo hincapié en “la generación de empleo porque trabajan alrededor de 40 personas, más todos aquellos que tienen vinculación con la empresa. En un momento en donde el país atraviesa una situación económicamente compleja, con reglas de juego bastante confusas, que nuestras empresas, emprendedores y comercios estén apostando a nuestra ciudad es para Rafaela un orgullo, por eso recorrimos sus instalaciones junto a la familia Prola”.

Finalmente, declaró: “Yo siempre lo digo: los empresarios rafaelinos cuidan el empleo y sostienen a su gente hasta en los momentos difíciles, y eso es un gesto que hay que destacar de Rafaela, el trabajo como uno de sus factores más importantes”.



UNA APUESTA POR RAFAELA

A su turno, Claudio Prola manifestó: “Quiero agradecerle a Luis por su visita, creo que nunca vino un intendente a visitarnos. Nosotros apostamos por Rafaela, nacimos y vamos a morir aquí, así que estamos fomentando las inversiones y tratando de crecer, más allá de las vicisitudes que pasemos. Así que la apuesta es grande”.

“Hay 40 familias que dependen de nosotros y tenemos que hacer todo el esfuerzo para que esto se mantenga así. Lo que se pueda colaborar y aportar por la ciudad, estamos dispuestos”, remarcó.





Por su parte, Juan Carlos Prola, contó: “Inicié la empresa hace 40 años y tengo la suerte de tener dos hijos maravillosos que me acompañaron. Ahora ya manejan la empresa y me estoy retirando porque ya tengo 75 años”.







“Fue una satisfacción que nos visite Luis Castellano y nos acompañe, que nos conozca porque somos de bajo perfil. Estamos aquí luchando contra la situación, por suerte nos va bastante bien y tenemos ganas de seguir adelante”, concluyó.







Sandra Prola también agradeció “que haya venido, es un orgullo que un Intendente visite la empresa y es la primera vez que sucede”.