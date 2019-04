Giustiniani presentó sus propuestas en educación

“Santa Fe es la única provincia que aún no tiene su propia ley. Lograr la sanción de una Ley de Educación fue el compromiso de nuestro espacio cuando asumimos, dialogamos con todos los sectores y logramos el consenso en Diputados con la media sanción, y esperamos que este año el Senado lo trate”, explicó el diputado Rubén Giustiniani tras presentar su propuesta en un conversatorio realizado en el Instituto Olga Cossettini de Rosario junto a Miguel Zamarini (candidato a senador), Celeste Lepratti (candidata a concejala) y Silvia Augsburger (candidata a diputada).“La educación es la mejor política pública y social. La ley que impulsamos garantiza la educación inicial desde los 3 años, más presupuesto y mejor calidad de enseñanza e inclusión porque hoy de cada 10 chicos, 5 no terminan la escuela secundaria”, continuó Rubén Giustiniani.Por su parte, Celeste Lepratti remarcó la necesidad de mayor inversión y que las escuelas “sean ámbitos habitables” porque “nos encontramos que, sobre todo, en los sectores más postergados esto no es así”, sostuvo. En tanto, en el mismo sentido, Miguel Zamarini aseguró que “no se igualan las oportunidades sin educación” y manifestó su compromiso en tratar y aprobar la iniciativa si llega a ocupar una banca en el Senado Provincial.Finalmente, la diputada Silvia Augsburger enfatizó que la normativa contempla “un reaseguro presupuestario para que la Educación sea política de Estado” y se incrementen año a año las partidas destinadas al área.