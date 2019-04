"Es la mejor oferta de todo lo que nos presentaron"

Los docentes de toda la provincia comenzaron ayer a votar, de cara a la que dicen es "la mejor propuesta" realizada en paritarias hasta ahora. Pero, ¿es lo que pretenden? La respuesta es más negativa que positiva.

“Son los maestros los que van a aceptar o rechazar la propuesta”, expresaba ayer después del encuentro Sonia Alesso, secretaria general de AMSAFE.

Una propuesta que incluye una suma fija por material didáctico de $ 700 por el mes de enero, $ 700 por febrero y $ 1154 desde marzo, sin límite por cargos y horas. De esta manera, el salario del cargo testigo (maestro de grado sin antigüedad) alcanza los $ 25.251 a partir de marzo. Esto significa que un maestro con ese cargo percibirá por complementarias $ 7000 de aumento en concepto de la diferencia retroactiva de febrero, marzo y aguinaldo de diciembre, más el material didáctico.

En tanto, un maestro con el máximo de antigüedad pasará a cobrar, con la nueva propuesta, $ 35.368; un director de primaria con el máximo de antigüedad, $ 53.108; un profesor de secundaria con 44 horas cátedra con máxima antigüedad pasará a percibir $ 65.287; y un profesor de Nivel Superior con 36 horas cátedra y máximo de antigüedad cobrará $ 66.822.

En diálogo con LA OPINION, ayer, la titular de AMSAFE Castellanos, Gricelda Marcos, dijo que "esta es la mejor propuesta que nos hicieron desde que comenzó la paritaria. Pero eso no quiere decir que es lo que queremos, lo que buscamos. En la Asamblea hay un clima de aceptación, pero también de rechazo", destacó la docente.

Ante la consulta de este Medio, sobre los ánimos que los maestros llevaron a Moreno 187, la gremialista dijo que "no te podría decir que son del todo felices. Recién se inician las mociones, y esperemos que mañana -por hoy- se completen las mociones para poder llevarlas a Santa Fe", sostuvo, advirtiendo que irán contando los votos en pleno viaje.

Recordemos que en Asamblea departamental se definió rechazar la propuesta salarial con un paro de 48 horas los días 16 y 17 de abril, mientras que la semana siguiente habría otro paro de 48 horas los días 24 y 25, a la espera de un llamado del gobierno para una nueva propuesta.

En tanto, la otra moción, "positiva", es aceptar aceptar la propuesta salarial y seguir evaluando el proceso inflacionario, teniendo en cuenta la cláusula gatillo. En este punto, los docentes piensa exigir el aumento de las asignaciones familiares y revisar en forma urgente el traslado docente a sus lugares de trabajo según las particularidades de la zona. "Estos fueron temas que no se trataron o que mejor dicho, no salieron reflejados en el acta paritaria. El aumento de la asignación familiar, que en este momento se está cobrando por hijo $260 y $3 para la escolaridad a nivel inicial y primario, mientras que exigimos el traslado gratuito de los docentes a sus lugares de trabajo", detalló la docente.