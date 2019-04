Padres se reunieron con senadores por el proyecto de Ley de Educación Provincial

Padres de distintas ciudades de la provincia de Santa Fe se reunieron ayer con dos senadores de esta provincia para analizar los detalles del proyecto de Ley de Educación que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y actualmente se encuentra en distintas comisiones del Senado. Del encuentro, que duró más de una hora, participaron los legisladores Danilo Capitani (Departamento San Jerónimo) y Rubén Pirola (Las Colonias), ambos miembros de la Comisión Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Senadores de nuestra provincia; Iris Olivero y Sara Echagüe (Esperanza por la familia); Inés Curridor, Inés Miles, Mariana Soldani y Yanina Cossime (Padres Autoconvocados de Rosario), y Pablo Possetto (integrantes de Rafaelinos por la Vida, quien también concurrió en representación de Rafaelinos por la Familia), entre otros.

“Fuimos invitados luego de un pedido que efectuamos en el mes de febrero, cuando acompañamos una nota y miles de firmas de ciudadanos preocupados en que el proyecto de ley de educación de Santa Fe garantice el respeto a la constitución, es decir a los derechos de todos. “Luego de escucharnos, los legisladores manifestaron que estaban invitando a todas las organizaciones y personas que tienen algo para expresar con respecto al proyecto de ley a efectos de conocer las opiniones existentes. Nosotros fuimos planteando cuestiones sobre el proyecto, solicitando especialmente que se garantice el derecho de los padres de educar a sus hijos”, destacó Possetto.

En la oportunidad, los padres de Esperanza y Rafaela hicieron referencia a la carta enviada el 26 de febrero último al Presidente de la Comisión, a la cual se adjuntaron notas y planillas con 9.543 firmas, que a continuación se transcribe:

“Preocupados por el bienestar de nuestros hijos y familias, muchos santafesinos trabajamos para que, a todos los padres, se les reconozca el derecho a poder participar en la elaboración del proyecto institucional de los establecimientos educativos a los cuales los primeros asisten; de ser parte de los necesarios espacios de formación, y de escoger libremente el tipo de educación que los mismos habrán de recibir, conscientes que las normas mínimas que desde éste se prescriban en materia de enseñanza, deberían garantizar que el proceso de aprendizaje se funde en conocimientos científicos validados sobre los cuales exista acuerdo suficiente en la comunidad científica, sin separar la cultura de sus raíces más profundas y resulte compatible con el ideario de cada institución.

"Perseguimos que dichas normas aseguren que los conocimientos impartidos sean conformes a las costumbres y convicciones religiosas y morales de los funcionarios y docentes (respetando el ideario de cada institución educativa), y especialmente de nuestras familias; tengan en cuenta las particularidades comunitarias y locales; y consideren el grado de madurez y el desarrollo psicosexual de aquellos.

“Estamos bregando para que cualquier disposición que se adopte en materia de educación, respete la libertad de conciencia, la dignidad, integridad e intimidad de ´todos´ los miembros de las comunidades educativas, y asegure que, en el ejercicio de funciones que son propias de las familias, como parte responsable de las acciones de formación, los padres o representantes legales puedan guiar a sus hijos en el ejercicio de sus derechos, participando democrática y activamente en las instituciones a las cuales concurren, durante todo el proceso, y en todos los niveles, atento a que, como la normativa expresamente lo reconoce, para la Argentina la planificación familiar atañe a los padres de manera indelegable de acuerdo a principios éticos y morales.

“Buscamos el respeto de derechos reconocidos por el ordenamiento nacional, y el fortalecimiento de las instituciones educativas y del rol de la familia; apostando por una educación que, sin negar la neutralidad religiosa del Estado y de la formación que ofrece en los distintos niveles, sin embargo, se abra a la contribución que las religiones ofrecen a la vida ciudadana, es decir una educación plural, inclusiva, respetuosa de todos y sin preponderancia de un pensamiento o ideología sobre otra/o que, protegiendo a la familia como célula básica de la sociedad encargada de la educación de los niños, enseñe a pensar y a razonar por sí mismo a los educandos, y no qué pensar, pues sus orientaciones religiosas, morales, sexuales o de cualquier índole deben ser respetadas, en el entendimiento que en Santa Fe, como en todo el país, se debe impartir educación sin imponer ningún tipo de perspectiva, ideología, o religión que no se adecue a los principios y valores morales de los integrantes de la comunidad educativa, y al ideario institucional de cada establecimiento, para consagrar una verdadera democracia, garantizando una diversidad donde todos somos respetados en nuestra manera de pensar y ver la vida protegiendo así ´todos´ los derechos humanos.

“A sabiendas que el Senado dará tratamiento a la Ley Provincial de Educación, muchos ciudadanos de esta provincia, e incluso algunos de provincias hermanas, casi 10.000 firmantes, hemos suscripto, en formato de papel y en forma electrónica, las notas que se adjuntan a la presente, requiriendo a los integrantes de la Cámara de Senadores que adopten las medidas necesarias para evitar que los contenidos de la norma que en definitiva se sancione, habilite la posibilidad de llevar a cabo, en el marco del proceso educativo de nuestros hijos, actividades dirigidas a brindar, en forma explícita o solapada, educación o información que se contraponga con los objetivos señalados supra, lo cual la transformaría en claramente inconstitucional, viciándola de cualquier tipo de legitimidad, en la medida que los mismos se basan en derechos humanos reconocidos por la Constitución Nacional, la Constitución de nuestra Provincia y demás normas nacionales.

“Si bien las notas fueron elaboradas por diferentes organizaciones, agrupaciones, y personas que actúan en forma individual, involucradas con la problemática que les da sustento, y que por dicha razón son de distinto tenor y contienen matices en relación a las postulaciones efectuadas, las acompañamos en forma conjunta en la medida que persiguen objetivos similares, especialmente el de logar que los padres podamos educar a nuestros hijos con contenidos validados científicamente, y que durante el proceso de formación se respeten los valores morales y religiosos de las familias y de los demás integrantes de las distintas comunidades educativa, y el ideario de cada institución.

“Fundamos nuestro pedido en los arts. 14 y 33 de la CN; el art. 12 Inc. 4 de la CADH; el art. 13 del PIDES y C; los arts. 18, 28 y 29 de la Convención de los Derechos del Niño; el art. 26 de la DUDH, los arts. 12 y 23 de nuestra Constitución Provincial que consagran los derechos de enseñar y de profesar libremente el culto y de formación y defensa integral de la familia y del niño, de los que se desprende el derecho a educar a nuestros hijos conforme a nuestras creencias y más íntimas convicciones, y el derecho de éstos a no ser perturbados en sus creencias y su integridad psíquica, y las Leyes 23.849, 26.206 y 26.150, actualmente vigentes.

“Destacamos que, para el caso en que se registre cualquier acto u omisión que de modo directo o indirecto importe desconocer nuestros derechos, adoptaremos las medidas necesarias, que legítimamente correspondan, para lograr el respeto irrestricto de los mismos”.

Los padres auto-convocados de Rosario, también entregaron planillas con más de 3.000 firmas, y una documento indicando: “Nos manifestamos a favor de la educación sexual científica, preventiva, integral y fundada en los valores, tradiciones y convicciones familiares, conforme al marco legal vigente que reconoce a la familia como agente natural y primario de la educación de los niños. Creemos que toda persona es valiosa y digna, y que sus derechos fundamentales deben ser respetados sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, creencias, cultura, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional, étnico o social, posición económica, nacimiento, apariencia o impedimentos físicos, o cualquier otra condición. Nos organizamos en defensa de los derechos constitucionales de los niños, que en este momento se encuentran amenazados por la posible sanción de leyes que vulneran sus derechos”.

En la parte final de la reunión los legisladores expresaron que, el proyecto con media sanción de la Cámara de Diputados seguramente no será aprobado debido a que muchos de los senadores no están de acuerdo con su contenido; que trabajarán para elaborar un proyecto alternativo, y que incluso no existe seguridad de que el mismo finalmente se trate, frente a lo cual los padres expresaron que esperan que se escuchen las posiciones de todos y las respeten por igual, y que estarán atentos a la evolución de los acontecimientos en la medida que los consideran determinantes al momento de decidir el voto para las próximas elecciones a celebrarse en nuestra provincia.